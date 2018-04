Ulmer Zelt Ulmer Zelt: Alte Meister, junge Talente

Ulm / Christina Kirsch

Die Fußball-Weltmeisterschaft schreckt das Team des Ulmer Zelts nicht. In der Friedrichsau wird vom 23. Mai bis zum 7. Juli durchgespielt. Zwar nicht mit dem runden Leder, aber mit Trapez und Trommeln, Tusch und Talenten. „Wir haben in der 32. Spielzeit 35 Veranstaltungen“, gab der künstlerische Leiter Jan Ilg gestern in der Lichtburg bekannt. Das sind zwei weniger als in der vergangenen Spielzeit. Dem Team ermögliche das jedoch freie Montage und Dienstage, die nach den turbulenten Wochenenden hochwillkommen seien.

Die Spielzeit wird von zwei großen Namen eingerahmt. Am 23. Mai macht „Radio Doria“, vormals Jan Josef Liefers & Oblivion, mit funky Grooves und Pop den Auftakt. Den Schlusspunkt setzt Multiinstrumentalist Marcus Miller mit seinem neuen Opus am 7. Juli. Dazwischen gibt es die bewährte Mischung aus Comedy, Folk und Pop, Jazz und Varieté, Solisten und Bands sowie Rockmusik der alten Garde wie „Nazareth“ (22. Juni). Junge Musiker wie der holländische Rock-Troubadour Tim Vantol (6. Juli), der seine Fangemeinde erst noch finden muss, sind auch dabei.

Zu den Weltstars, die nach Ulm kommen, gehört die israelische Popikone Asaf Avidan (2. Juni), die stimmungsvolle, ineinander fließende Klangfarben produziert. Walter Trout (15. Juni), Calexico (5. Juli) oder auch die A-cappella-Stimmen von Naturally gehören sicherlich zu den Highlights der Saison. Manche Künstler wie Paul Morocco & Olé oder der Kabarettist Hagen Rether waren schon einmal zu Gast im Ulmer Zelt. „Wenn sie einmal da waren, haben wir keine Schwierigkeiten, sie nochmal her zu bekommen“, meinte Jan Ilg. Und man wisse dann, was einen erwarte: „Wir haben Hagen Rether extra schon auf 19 Uhr gelegt, weil der vermutlich um 22 Uhr immer noch nicht fertig ist.“

Zu den Newcomern und Geheimtipps des diesjährigen Festivals gehören die amerikanische Geigen-Virtuosin Hannah Eppersoon (26. Mai), der begnadete Gitarrist Marcus King mit Band (30. Mai) oder auch das Kabarett-Duo mit dem langen Namen „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ (10. Juni).

Fester Bestandteil des Zeltprogramms sind Varieté-Programme (30. Juni und 1. Juli) und das Tanzvergnügen mit der Ballettgala des Augsburger Balletts „Shortcuts“ im Rahmen von Ulm Moves (13. Juni). Kostenlos sind die Konzerte mit den Bands aus der Region und das Zelt-Kinderprogramm immer sonntags ab 14 Uhr.

Info Das ganze Zelt-Programm steht in einem Extra-Heft, das morgen unserer Zeitung beiliegt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 4. Mai (Freitag), 9 Uhr, am Kartenwagen am nördlichen Münsterplatz und zeitgleich im Internet unter www.ulmerzelt.de Am 2. Juni schließt der Ticketverkauf am Münsterplatz. Danach gibt es Eintrittskarten für die Zelt-Abende auch in der Buchhandlung Jastram.