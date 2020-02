Das Ulmer Zelt startet am 19.05.2020 in seine 34. Spielzeit. Die ersten sieben Künstler wurden bereits bekannt gegeben, unter anderem treten Element of Crime und die kanadische Rockband Saga auf. Doch das sind nicht alle Künstler, die der Veranstalter bereits bestätigt hat.

Diese Bands und Künstler treten bei Ulmer Zelt 2020 auf: Den Auftakt machen Frank Turner & The Sleeping Souls. Das sind die weitere bestätigten Termine:

Dienstag, 19.05.2020 Frank Turner & The Sleeping Souls

Donnerstag, 21.05.2020

folkshilfe

Freitag, 22.05.2020

The Gardener & The Tree

Samstag, 23.05.2020

Julia Hülsmann Oktett

Sonntag, 24.05.2020

Michael Hatzius

Mittwoch, 27.05.2020

Wallis Bird

Freitag, 29.05.2020

Fatoni

Mittwoch, 10.06.2020

Querbeat

Samstag, 20.06.2020

SAGA

Freitag, 03.07.2020

Element of Crime

Samstag, 04.07.2020

Youssou NDour

Kartenvorverkauf erst in der Kartenhütte, dann auch online

Am Donnerstag, 30.04.2020 ist der offizielle Vorverkaufsstart für Karten um 18 Uhr an der Kartenhütte am Münsterplatz. Ab 20 Uhr startet der Onlineverkauf.