Kultur Ulmer Zelt 2018: Vorverkauf startet am 4. Mai

Ulm / swp

Am 4. Mai startet der Kartenverkauf an der Kartenhütte am nördlichen Münsterplatz. Um 9 Uhr öffnet die Hütte. Wer keine Lust hat, sich in die Schlange vor dem Münster anzustellen, der hat die Möglichkeit, seine Karten im Internet zu bestellen oder kann sie zuhause ausdrucken.

Ulmer-Zelt-Gastronomie

Der Biergarten am Ulmer Zelt in der Friedrichsau mit abwechslungsreicher Gastronomie hat zwischen dem 23. Mai und 7. Juli an jedem Veranstaltungstag geöffnet! Seit 2008 organisiert das Zelt-Team die Gastronomie selbst. Ein voller Erfolg: Für leckere Snacks sorgen in diesem Jahr: Hexabeck, Adam & Eves, Restaurant Cheeers und Portico Italian Street Food.