Geschichte Ulmer Zeitzeugen des 30-jährigen Kriegselends

Ulm / Henning Petershagen

Plötzlich ist er zum Fernsehstar geworden: Hans Heberle, ein Schuhmacher, der von 1597 bis 1677 in Neen­stetten lebte – mit Unterbrechungen. Die waren größtenteils bedingt durch die mörderischen Zeitläufte des Dreißigjährigen Krieges, welche die Ulmer Landbevölkerung immer wieder nötigte, in der befestigten Stadt Schutz zu suchen. Darüber hat Heberle Buch geführt. Und damit wurde er zu einer maßgeblichen Quelle für die beiden Terra-X-Sendungen, die das ZDF kürzlich über den Dreißigjährigen Krieg ausgestrahlt hat.

Es war der Große Komet C/1618 W1, der im November 1618 Angst und Schrecken verbreitete und den Neenstetter Hans Heberle veranlasste, in Erwartung schlimmer Ereignisse mit dem Führen einer Chronik zu beginnen. Bestärkt hatte ihn darin die berühmte „Cometen Predigte“, die der Ulmer Superintendent Konrad Dieterich am zweiten Adventssonntag des Jahres 1618 gehalten hatte. Auf der Münsterkanzel brachte der hochgelehrte Theologe das Erscheinen jener Himmelserscheinungen in Zusammenhang mit Katastrophen schlimmster Art, beginnend mit der Sintflut. Auch aus der Ulmer Lokalgeschichte wusste er genügend Beispiele.

„Zeytregister“ nannte Heberle seine Chronik, die er im Alter von 21 Jahren zu schreiben begann. Der letzte Eintrag ist von 1672. Fünf Jahre später ist er als Achtzigjähriger gestorben – ein erstaunliches Alter für jemanden, der die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs durchlebt hat. Der hatte 1618, im Jahr des Kometen, begonnen, wenn auch weit weg von Ulm.

Das Ulmer Territorium, zu dem Neenstetten gehörte, war davon zunächst nur am Rande betroffen. Erst 1631 wurde die wehrlose Landbevölkerung so heftig von fremden Truppen bedrängt, dass sie um die Weihnachtszeit erstmals die Flucht in die schützenden Mauern der Stadt ergriff, wie Heberle berichtet.

30 Mal in die Stadt geflohen

Um den plündernden und mordenden Banden der unterschiedlichen Kriegsparteien zu entkommen, die pausenlos das Land durchzogen, ist er selber bis zum Friedensschluss 1648 mit seiner Familie 30 Mal in die Stadt geflohen und darüber hinaus viele Male in benachbarte Dörfer oder in die Wälder. In Ulm starben 1634 zwei seiner Kinder, seine Mutter, sein Bruder und drei Schwestern an der Pest.

In Ulm, das seine Befestigung von 1617 bis 1622 auf den neuesten Stand der Festungstechnik gebracht hatte, waren die Menschen zwar sicher vor dem Feind. Jedoch innerhalb der von Geflohenen überquellenden Stadt herrsch­ten Not und Elend. Damit kommt ein anderer Ulmer Zeitzeuge des Dreißigjährigen Krieges ins Spiel, der es allerdings nicht ins ZDF und Terra X geschafft hat: Joseph Furttenbach (1591–1667), der berühmte Architektur-Theoretiker.

Er ist gewissermaßen das Gegenstück zu Heberle: Geboren in Leutkirch und ausgebildet in Italien, lebte er seit 1621 in Ulm. Dort wurde der Verfasser mehrerer Architektur-Bücher 1631 zum Leiter des Bauamts berufen, dem auch die Befestigung oblag. So war Furttenbach schon von Berufs wegen engstens mit der Kriegs-The­matik verbunden.

Zum Thema Flüchtlinge allerdings hatte er seine ganz persönliche Anschauung, die in fataler Weise höchst aktuell erscheint. Ließ er im Sommer 1634 noch ein gewisses Mitgefühl mit den Tausenden von geflohenen Bauern erkennen, die freilich auch zur Arbeit an den Befestigungsmaßnahmen eingeteilt wurden, schlug seine Stimmung allmählich um, als im November 8214 „fremde Personen“ in der 19 000-Einwohner-Stadt gezählt wurden. Die Folge war eine Teuerung. Zwar gab es genügend Korn, aber zu wenig Wasserkraft, um es zu mahlen, berichtet Furttenbach.

Überdies grassierte mittlerweile die Pest in Ulm. „Die todten lagen offt vil tag in den heüsern unbegraben“, notiert Furttenbach am 24. November 1634. Wenig später, am 3. Dezember, platzt ihm der Kragen. Er berichtet von 16 000 fremden Bauern, die sich mit Weib und Kindern in der Stadt aufhielten, „so unns nicht allein den Vorrath an den Viktualien verzeren, sondern wie die faule fresige (gefräßige) Hund da liegen“. Man könne für so viele Menschen nicht genügend Mehl mahlen, weshalb auch der Bürgersmann Not leide.

In einem Stoßseufzer wünscht Furttenbach, die Stadt hätte kein so großes Territorium. Damit meint er die Pflicht der Stadt, ihren Untertanen Schutz zu bieten.

Im folgenden Jahr erreichte die Pest ihren Höhepunkt. Wie viele Menschen ihr zum Opfer gefallen sind, berichtete Superintendent Dieterich am 1. Januar 1636 in seiner Neujahrspredigt. Furttenbach hat die Zahlen notiert: Dem „großen ulmischen Sterben“ seien ungefähr 4000 Bürger, ihre Frauen und Kinder erlegen, „5100 „Pauren und Landvolckh, 5283 Bettler und arme Leut, Summa 14 383 Personen“.

Wie aber hat die breite Ulmer Bevölkerung auf die Flüchtlingsströme reagiert? Das hat der japanische Historiker Shin Demura erforscht. Die Stadt, so hat er herausgefunden, bildete in solchen Fällen ein „Quartieramt“, das denen, die eingelassen worden waren, einen Ausweis ausstellte. Wer in die Stadt wollte, musste die Verpflegung mitbringen. Für ihre Unterkunft und das Unterbringen ihres Viehs zahlten die Bauern Miete, was manche Hausbesitzer dazu verführte, sich an der Not der Flüchtlinge zu bereichern, auch wenn der Rat das zu verhindern suchte.

Das Quartieramt führte Verzeichnisse über die Unterkünfte. Denen konnte Demura Einzelheiten über die Vermieter sowie Herkunftsort und Zahl der Flüchtlinge und deren Vieh entnehmen. So zeigt das Beispiel Hahnengasse, dass die Mietverhältnisse zum Teil wohl länger währten und die Landbewohner bei ihrer nächsten Flucht wieder beim selben Hausbesitzer unterkamen.

Auch scheinen zwischen Flüchtling und Quartiergeber zumindest teilweise soziale Beziehungen bestanden zu haben, die in die Zeit vor der Flucht zurückreichten. So wohnten 18 Personen aus Unter- und Oberbalzheim im Anwesen ihrer Grundherren, der Ehinger von Balzheim. Und Georg Nuber, der in der Hahnengasse ein Haus besaß, beherbergte Flüchtlinge aus Bermaringen, wo er Pfarrer war.

Auch die medizinische Versorgung scheint funktioniert zu haben: So ließen sich die Langenauerinnen von der ebenfalls geflohenen Langenauer Hebamme entbinden.