Unter Gemüse- oder Krautmarkt, Ross- oder Saumarkt kann man sich gleich etwas vorstellen. „Aber was war ein Schäffel- oder ein Hafenmarkt?“, fragte Anni Eschenbach in die Runde ihrer neun Zuhörer. Die Gästeführerin im Auftrag der Ulm/Neu-Ulm Touristik erzählte beim Marktbummel am Mittwoch...