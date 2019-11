Unbekannte haben auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ihr Unwesen getrieben und Schilder zerstört. Die blauen Wegweiser mit weißer Schrift sollten den Besuchern helfen sich zurecht zu finden. Jetzt sind sie noch vor der Eröffnung am Montag, 25. November 2019, um 18 Uhr kaputt.

Ulmer Weihnachtsmarkt zeigt Bild der Zerstörung auf Facebook-Seite

Der oder die Täter waren mit roher Gewalt am Werk. Die Wegweiser sind fachmännisch und aus robustem Material gefertigt und an einer Stange, wie bei üblichen Verkehrsschildern, angebracht. Von den Insgesamt sechs einzelnen beschrifteten Richtungsweisern sind vier kaputt und eins fehlt komplett.

Mit den einleitenden Worten „Vandalismus bedeutet eine allgemeine blinde Zerstörungswut“ ist ein Foto auf der Facebookseite der Ulmer Weihnachtsmarkts gepostet. Weiter heißt es „Vielen Dank für nichts!“ gefolgt von einer Beschreibung über die Fassungslosigkeit über den fehlenden Respekt der mit solch einer Tat einhergeht.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei Ulm ermittelt in der Angelegenheit bereits wegen Sachbeschädigung. Die Stadt Ulm als Geschädigter hat den Vorfall zwar noch nicht förmlich zur Anzeige gebracht, dies sei aber beim Tatbestand der Sachbeschädigung gar nicht nötig. „Da reicht es wenn die Polizei Kenntnis davon hat“, erklärt der Pressesprecher am Sonntag. Beamte waren bereits vor Ort. Am Montag werde man mit den Verantwortlichen der Stadt zusammensitzen und alle weiteren Information zu dem Fall aufnehmen.