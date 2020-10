An die Fahrt übers Mittelmeer denkt Ibrahim Tchuigwa Mbiawa nicht gern zurück. Mit 250 Menschen auf einem klapprigen Kahn zusammengepfercht war er 2017 in Libyen aufgebrochen. 600 Euro hatte er an Schlepper bezahlt, ehe es ins Ungewisse ging. „Keiner von uns hat gewusst, wie lange die Überfah...