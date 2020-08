Am Anfang dieser Geschichte steht die Apokalypse. Die Katastrophe von Tschernobyl. Natalia Gerasimenko lebte mit ihrem vier Monate alten Sohn in Kiew, als es am 26. April 1986 in dem Kernkraftwerk zur fatalen Explosion kam – gerade mal 100 Kilometer Luftlinie entfernt. „Ich wollte weit weg. Ic...