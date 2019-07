Das Ulmer Volksfest hat am Wochenende begonnen. Billig ist so ein Besuch nicht. Aber bekommt man auch was geboten für sein Geld? Wir haben den Test gemacht.

Hält das Ulmer Volksfest, was es verspricht? Lisa (17), Elisa (17), Charlotte (15), Antonella (15), Till (16) und Yannik (16) haben es getestet. Ausgestattet mit einem Budget von 100 Euro.

Viel Betrieb war am ersten Samstag auf dem Volksfestplatz, die Gassen gut gefüllt. Schon von weitem zu sehen ist der lange Arm des Fahrgeschäfts „No limit“, angeblich perfekt für Adrenalin-Junkies. Schon allein deshalb ist das für die vier Mädchen ein absolutes Muss. Freier Fall aus 42 Metern Höhe, das Ganze gerne auch kopfüber. Ein wenig mulmig ist ihnen schon zu Mute, während die Jungs mit einem zufriedenen Grinsen nur zuschauen.

Sie werden kreischen, so ihre Prophezeiung – und das tun sie. Alle vier. „Aber wenigstens wird’s einem nicht schlecht dabei“, merkt Charlotte an, nachdem sie wieder auf dem sicheren Boden sind. „No limit“, da geht der Daumen bei allen vier Mädchen ganz klar nach oben.

Volksfest Ulm: Fahrgeschäfte, Lose, Schießbuden

Zur nächsten Runde gibt’s dann männlichen Beistand. „Breakdance“ haben sie sich ausgesucht, viele Drehungen mit hoher Geschwindigkeit. Vor dem Essen versteht sich. Dieses Mal schaffen sie es, zumindest Yannik zu überreden, während Till die Spaßbremse gibt. Für den Magen ist die Fahrt eher anstrengend, insgesamt ganz okay.

In der Geschwindigkeit kann es nicht weitergehen, sonst ist das Budget nach einer halben Stunde schon durchgebracht. Doch auch das Schlendern durch die Gassen macht Spaß, anderen zuschauen, das kulinarische Angebot checken, über die bunten Gewinne an den Losbuden lästern. Das gehört zum Volksfest-Besuch dazu.

Warum also nicht mal etwas ganz Traditionelles versuchen. Zum Beispiel die Schießbude. Der Nervenkitzel hält sich natürlich in Grenzen, doch Spaß bringt der Versuch, die kleinen Röhrchen zu treffen, durchaus. Tatsächlich erweisen sich alle als sehr treffsicher – bis auf Antonella.

Gastronomie: Große Auswahl beim Essen

Was das Essen angeht, ist die Auswahl groß. Von der traditionelle Volksfestverpflegung (Gockel mit der Maß Bier) sind die Jugendlichen nicht so begeistert, sie entscheiden sich für Pizza (13 Euro für 30 Zentimeter Durchmesser) und Maiskolben mit Kräuterbutter für 3 Euro.

Das allerdings sollte gut verdaut sein, ehe es weiter zu den wilderen Attraktionen geht. Die gibt es übrigens auch, damit jüngere Kinder auf ihre Kosten kommen. Bei der Testgruppe ist nach der schnellen Rotation mit „Mr. Gravitiy“ Schluss. 113 Euro – Budget überzogen.

