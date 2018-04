Bildung Ulmer vh hat ihren Schuldenberg abgetragen

Ulm / Verena Schühly

Die Volkshochschule (vh) hat ihren Schuldenberg abgetragen. Das berichtete vh-Leiterin Dagmar Engels im Vorgriff auf den voraussichtlichen Jahresabschluss von 2017 im jüngsten Fachbereichsausschuss Bildung des Ulmer Gemeinderats. „Wir haben keine bilanzielle Verschuldung mehr“, freute sie sich sichtlich. Im Jahr 2007 waren nach finanziellen Turbulenzen das Einstein-Haus von der vh an die Stadt verkauft und die Finanzen „restrukturiert“ worden. Das heißt: Es blieb ein Defizit von 200 000 Euro, das langsam abgestottert werden sollte. Das ist nach zehn Jahren laut Engels jetzt gelungen.

Rein zahlenmäßig entwickelt sich die Bildungseinrichtung erfreulich, machte die vh-Leiterin weiter deutlich: Die Teilnehmerzahlen und ebenso die Zahl der Unterrichtseinheiten gehen nach oben, um jeweils rund fünf Prozent: „Unser Haus platzt aus allen Nähten.“ Die Zunahme gehe aber nicht nur auf das Konto der Deutschkurse für Flüchtlinge, sagte Engels weiter.

Für das laufende Jahr sind 70 000 Teilnehmer und 76 500 Unterrichtseinheiten in 2750 Kursen geplant. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 87 Prozent. Für diesen Wert bekommt die vh-Chefin regelmäßig Lob von den Stadträten.

Trotzdem erreicht die Volkshochschule ihre ausgeglichene Bilanz nur durch die Zuschüsse, die sie bekommt. Im vergangenen Jahr waren es 330 000 Euro vom Land, 587 000 Euro von der Stadt Ulm für den laufenden Betrieb und weitere 30 000 Euro für einmalige Investitionen, 98 000 Euro kamen vom Alb-Donau-Kreis und weitere 73 500 Euro vom Landkreis Neu-Ulm.

Interesse der Berufstätigen

Als Angebote, die im vergangenen Jahr besonders gefragt waren, nannte Dagmar Engels Fremdsprachen-Abendkurse („das liegt am verstärkten Interesse von Berufstätigen“), die wachsenden Teilnehmerzahlen der Männerakademie sowie die neuen englischsprachigen Angebote für nichtdeutsche Frauen mit höherer Bildung.

Etwas Wasser in den Wein der guten vh-Bilanz goss die Jugendkunstschule Kontiki, die in den letzten Jahren Defizite erwirtschaftete: 2015 lag das Minus bei 16 500 Euro, 2016 bei 25 000 Euro. Kontiki ist eine Säule der vh, die ihrerseits die Defizite ausgleichen konnte. Engels erklärte: Die Jugendkunstschule sei gefragter Kooperationspartner für Projekte in Schulen und in Flüchtlingsunterkünften, um benachteiligten Kindern einen Zugang zu kultureller Bildung zu eröffnen. Allerdings bringe die Projektarbeit weniger Geld als die frühere Kursarbeit. Engels: „Die Kooperationen laufen gut, aber wenn es so weitergeht, müssen wir über die Finanzierung reden.“ Bürgermeisterin Iris Mann hat schon angekündigt, kulturelle Bildung in Schulen und Kitas intensivieren zu wollen.

Kontiki wird in diesem Jahr das 30-jähriges Bestehen feiern, kündigte Engels an. Geplant sei eine Reihe von Groß- und Sonderveranstaltungen.