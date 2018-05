Ehrenamt Ulmer Unicef-Gruppe sucht eine neue ehrenmtliche Leitung

Ulm / swp

Die Unicef-Gruppe Ulm sucht händeringend einen neuen ehrenamtlichen Leiter – und damit einen Nachfolger oder ein Nachfolgerin für Christel Lange, die dieses Amt 23 Jahre lang hatte. Seit ihrer Verabschiedung vor gut einem Jahr leitet die Unicef-Regionalbeauftragte Süd, Annette Wahle, die Ulmer Gruppe kommissarisch.

„Die Arbeitsgruppenleitung ist Kopf und Herz der ganzen Gruppe“, schreibt Wahle in einem Aufruf. „Sie motiviert die Mitarbeiter, aber auch Spender und Partner.“ Ideal sei jemand, der oder die „gern organisiert und Verantwortung trägt, teamfähig und kontaktfreudig ist“, werden die erforderlichen Eigenschaften beschrieben.

Die Ulmer Gruppe war in der Zeit der Leitungsvakanz trotzdem voll aktiv und hat beispielsweise 65 000 Euro an Spenden und aus dem Verkauf der Grußkarten in der Advents- und Weihnachtszeit gesammelt. „Darauf ist die Gruppe zurecht stolz“, heißt es in Wahles Bericht weiter.

In den kommenden Monaten sind weitere Aktionen geplant, zum Beispiel ein Spendenorakel zur Fußball-WM, wieder etwas zum Einstein-Marathon und ein Benefizkonzert mit dem Chor Kontrapunkt im Oktober.

Interessenten für die Leitungsstelle oder auch für eine Mitarbeit können sich bei Annette Wahle melden unter Tel. (089) 950 54 13 oder per Mail: annette.wahle@unicef.de. Weitere Informationen über das internationale Kinderhilfswerk finden sich auch im Internet auf der Homepage www.unicef.de