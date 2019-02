Zehn Tonnen Lebensmittel vor der Tonne bewahrt Ulmer Uni-Mensa für Nachhaltigkeitspreis nominiert

Ulm / cmy

18 Projekte hat das Bundeslandwirtschaftsministerium für den Bundespreis „Zu gut für die Tonne!“ nominiert. Auch das Ulmer Studierendenwerk ist mit seinem Projekt „Happy Hour“ dabei. In der Tat habe man sich mit der Mensa-Aktion für den „Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung 2019“ beworben und freue sich nun sehr über die Nominierung in der Kategorie „Gastronomie“, sagt Silke Schröder, Pressesprecherin des Ulmer Studierendenwerks. Seit dem Start der Happy Hour-Aktion vor zwei Jahren könne man mit beeindruckenden Zahlen aufwarten, so Schröder. „Weit über zehn Tonnen Lebensmittel wurden in der Uni-Mensa vor der Tonne bewahrt.“

Wie die Aktion funktioniert? Täglich versorgt die Mensa 2500 Studierende und Uni-Mitarbeiter mit Mittagessen. Damit an der Ausgabetheke auch für späte Gäste noch eine Auswahl da ist, werden bis 13.30 Uhr Fleisch, Gemüse, Nudeln und Reis nach Bedarf nachproduziert. „Das hat allerdings dazu geführt, dass zur Schließzeit um 14 Uhr immer Reste übrig waren.“ Was aber bereits erwärmt wurde oder in den Ausgabetheken lag, darf nicht mehr verwendet werden.

Voll beladene Teller

„Wir haben deshalb nach einem Weg gesucht, die Verschwendung zu verringern und gleichzeitig was für die Studierenden zu tun“, sagt Günter Mayr, Chef der Campusgastronomie. Die Idee: eine um 13.45 startende „Happy Hour“, die genau genommen eine Viertelstunde dauert. Was um diese Uhrzeit übrig ist, kommt an den „Happy Hour Schalter“ zum verbilligten Verkauf. Die Teller werden voll beladen und mit einheitlich 45 Cent pro 100 Gramm für Studierende abgerechnet. Egal, was drauf ist.

Die Aktion komme gut an, sagt Schröder. „Oft schauen die täglich 50 bis 70 Gäste schon eine halbe Stunde vorher, was wohl übrig bleiben wird. Immer gilt: Es gibt nur Reste, nichts wird nachproduziert. Was weg ist, ist weg. Und zum Glück nicht in der Tonne gelandet.“ Ob die Ulmer einen Preis holen, entscheidet sich am 3. April. Dann findet die Preisverleihung in Berlin statt.