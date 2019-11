Vor nicht ganz drei Jahren wurde der Braunbär „Cheppo“ mit fast 28 Jahren eingeschläfert, vor kurzem seine Schwester „Susi“ im Alter von fast 31 Jahren. Damit hat Ulm in der Friedrichsau seit 1939, also seit 80 Jahren, keinen Braunbären mehr. Werden wieder Bären einziehen in das erst 200...