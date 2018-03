Auktion Ulmer Stadtrat bietet bei Einsteins Geige mit

Infoabend zum Einstein Discovery Center Ulm im Stadthaus

Abend für Einstein The next big thing – unter diesem Motto findet morgen Abend von 18 Uhr an im Stadthaus ein Diskussionsabend rund um Albert Einstein und ein mögliches Entdeckungszentrum rund um den in Ulm geborenen weltbekannten Physiker statt. Auf dem Podium diskutieren Medizin-Nobelpreisträger Bert Sakmann, Architektin und Professorin Christine Kappei, der Ulmer Uni-Vizepräsident Joachim Ankerhold und Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Den Begrüßungsvortrag „Albert Einstein: The Scientist and Humanist“ hält der Physiker und ehemalige Präsident der Universität Jerusalem, Prof. Hanoch Gutfreund. Bei der anschließenden Diskussion soll es um Fragen nach der Rolle Einsteins in Ulm und der Funktion eines geplanten Einstein Discovery Centers gehen.

Verein der Freunde Im September 2016 gründete sich der Verein der Freunde eines Albert-Einstein-Museums in Ulm e.V. Erste Vorsitzende ist Dr. Nancy Hecker-Denschlag, Infos zu den Zwecken und Zielen des Vereins unter www.aemuseum-ulm.de jon