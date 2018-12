Gemeinderat Ulmer Stadträte loben ihr Miteinander

Ulm / cik

Im Gemeinderat fallen zwar längst nicht alle Entscheidungen in großer Eintracht. Doch auch wenn verschiedene Meinungen und Ansichten aufeinander prallen, geschieht dies nach Ansicht der Räte selbst im respektvollen Umgang und sachorientiert. In der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr jedenfalls dankten die Fraktionen sich gegenseitig für das wertschätzende Miteinander. In allen Wortmeldungen schwang die Sorge mit, dass das nach der Kommunalwahl im Mai 2019 anders werden könnte – mit dem wahrscheinlichen Einzug der AfD in den Rat nämlich.

„Das Zusammenarbeiten im Ulmer Gemeinderat, sowohl untereinander als auch mit der Verwaltung, ist ein außergewöhnliches, das seinesgleichen sucht“, sagte Lena Schwelling (Grüne). „So konstruktiv und kollegial wie in Ulm ist es wohl in keiner Stadt des Landes.“ Dafür wolle sie danke sagen.

Von Respekt geprägt

Thomas Kienle (CDU) gab den Dank zurück. Über Fraktionsgrenzen hinweg hätten die Ulmer Räte „die Zukunft fest im Blick“ und setzten sich sachorientiert für die Stadt ein. Eine solche Ratskultur gebe es nicht überall.

Reinhold Eichhorn (FWG) bedankte sich ebenfalls bei seinen Ratskollegen für die Diskussionskultur. Trotz gelegentlicher Frotzeleien oder Dissens in Sachfragen sei der Umgang von Respekt geprägt. Dem langjährigen Stadtrat, der dem Gremium seit 1991 angehört, ist nicht bang vor dem möglichen Einzug von AfD-Stadträten: „Wir haben auch schon drei Republikaner im Zaum gehalten.“

„Alle hier suchen der Stadt Bestes“, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch im Sitzungssaal. „Ich hoffe darauf auch im neuen Rat.“ Arbeitsplätze zu sichern sei eine große Aufgabe für die Zukunft, ebenso Wohnraum für alle Einkommensschichten zu schaffen und Bildungsmöglichkeiten auszubauen. Bei all dem gehe es „um Solidarität und Zufriedenheit“ in der Stadt. Mit dem Einsatz für Wohnungsbau, Bildung und Arbeitsplätze könne „Populismus und Propaganda“ begegnet werden. Der OB warb dafür, „bei der Wahl denen den Rücken zu stärken, die jetzt schon an diesen Themen arbeiten“.