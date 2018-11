Etatberatung Ulmer Stadträte diskutieren um Kita-Gebühren

Zahlen des Fachbereichs Bildung und Soziales

Etat Das Budget des Fachbereichs Bildung und Soziales beträgt 149 Millionen Euro im Jahr 2019. Der größte Posten im Sozialetat sind 50 Millionen für Sozial- und Jugendhilfe; 31 Millionen fließen in Kinderbetreuung, 7,1 Millionen in Schulkindbetreuung und 2,6 Millionen in Flüchtlingshilfe.

Kita-Kosten Insgesamt schlägt die Kita-Betreuung mit 63 Millionen Euro zu Buche: 31 Millionen übernimmt die Stadt, 21 Millionen sind Zuschüsse von Bund und Land, 7,7 Millionen sind Elternbeiträge, 1,5 Millionen kommen von nichtstädtischen Trägern, 1,4 Millionen aus sonstigen Quellen.