Entwicklungshilfe Ulmer spenden für afrikanisches Dorf

Ulm / Carolin Stüwe

Wolfgang Lipp, ehemals Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Ulm, war schon in afrikanischen Ländern wie Kamerun und Tansania und hat dort viele arme Dörfer gesehen. „Aber in dem Dorf Yagance in Burkina Faso ist die Armut so groß, dass man sich das kaum vorstellen kann“, sagt Lipp. Das habe ihn „so beelendet,“ dass er vor sieben Jahren beschloss, den Verein „Yagance - Bildung und Entwicklung“ zu gründen.

Zwar hat der Verein bislang nur 25 Mitglieder, aber mit Spendengeld wurde schon einiges gebaut wie Schulen und Lehrerhäuser. Davon hat sich kürzlich zum vierten Mal eine Delegation aus Ulm vor Ort überzeugt. Dazu gehörten Lipp, der als Vorsitzender des Vereins in Afrika mit dem Ehrentitel „Papa Yagance“ angesprochen wird, seine Frau Susanne Scharpf, das Ehepaar Susanne und Werner Grimm, Vorstandsmitglied des Vereins, Silvia Kohnle, die Kassiererin, und Brigitte Münster. Ebenfalls dazugestoßen war Inossa Guene, der aus dem Dorf Yagance stammt und seine Verwandtschaft für drei Monate im Jahr immer wieder besucht. Ansonsten lebt Guene in Ulm, arbeitet als Chefkoch in Neu Ulm und ist zweiter Vorsitzender des Vereins.

Durch ihn war Lipp überhaupt auf das 1500-Einwohner-Dorf südöstlich der Hauptstadt Ouagadougou aufmerksam geworden. Es besteht aus rund 60 Gehöften, die jeweils wie ein Kral gebaut sind. In jedem Gehöft wohnt eine Großfamilie oder eine Sippe. „Da in den Gehöften kein vermietbarer Wohnraum besteht, wurde unser Verein gebeten, zuerst Lehrerhäuser zu bauen“, berichtet Lipp. Vier Lehrerhäuser sind inzwischen fertig gemauert und bezogen. Sie kosten umgerechnet je nach Größe zwischen 2000 und 4000 Euro.

Daraufhin habe die Regionalregierung die Schule vergrößert auf nun sechs Klassenzimmer, für jeden Jahrgang eines. Pro Klasse sind es rund 40 Schülerrinnen und Schüler. Lipp: „Insgesamt gehen mehr als 60 Prozent der schulpflichtigen Kinder zur Schule, was relativ viel ist.“ Der Verein unterstütze die Schüler wiederum mit Heften, Büchern und Schreibzeug. Und er sorge für die Verpflegung während der Regenzeit. Denn dann seien die Eltern der Kinder oft tagelang und weit entfernt damit beschäftigt, auf Feldern Hirse und Mais anzubauen.

Also baute der Ulmer Verein auch noch eine Schulküche, und auf dem Dach der Schule wurde eine Photovoltaikanlage installiert, so dass die Schule auch abends für Erwachsenenunterricht, für landwirtschaftliche oder sonstige Vorträge genutzt werden kann.

Bei ihrem jüngsten Besuch im Februar hat die Delegation nun Verhandlungen geführt, ob und wie man in Yagance eine Krankenstation errichten könnte. „Der Staat will demnächst noch entscheiden, ob er für diese Station einen Krankenpfleger und eine Hebamme finanziert“, sagt Lipp. Wird das positiv entschieden, könne der Bau beginnen.

Zuerst sollen ein Verbandsraum entstehen und ein Raum zur Lagerung von Verbandsmaterial und Arzneien. Dazu braucht es eine Photovoltaikanlage, damit zur Kühlung der Medikamente Kühlschränke betrieben werden können. Der Bürgermeister der Stadt Komtuega, zu der das Dorf Yagance als Vorort gehört, und der zuständige Regionalarzt befürworten das Projekt.

Wenn das alles läuft, sollen ein Kreißsaal und eine Krankenstation mit einigen Betten hinzukommen. „Und schließlich müssen dann noch zwei Wohnungen für Hebamme und Krankenpfleger erstellt werden mit je drei Zimmern“, zählt Lipp auf. Dafür sammele der Verein jetzt wieder.

Info Wer mehr über den Verein Yagance wissen oder Geld spenden will, kann sich melden bei Wolfgang Lipp, Tel. (0731) 926 04 77.