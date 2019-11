Wenn sich der Ulmer Spatzen Chor und die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) zusammentun, heißt es schnell sein: Denn das gemeinsame Weihnachtskonzert ist für viele Ulmer ein fester Termin und entsprechend schnell ausverkauft.

Das diesjährige Doppel-Konzert in der Pauluskirche Ulm findet am Sonntag, 15. Dezember statt:

14:00-16:30 Uhr mit der JBU I

17:00-19:00 Uhr mit der JBU II

Spatzen Chor und JBU: Vorverkauf für das Weihnachtskonzert

Am Montag und Dienstag hatten die JBU-Mitglieder bereits exklusiv die Möglichkeit sich Tickets zu sichern. Für Mitglieder des Spatzen Chors findet der Vorverkauf am Mittwoch und Donnerstag statt.

Der öffentliche Kartenvorverkauf startet dann am Freitag, 22. November um 8:00 Uhr bei der Südwest Presse in der Frauenstraße 77 in Ulm.