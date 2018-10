Museum Ulmer Schwerter im Landesmuseum

Stuttgart / Magdi Aboul-Kheir

Mehr als 1500 Schwerter hat das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart in seinem Besitz. Und doch zeigt es in seiner äußerst sehenswerten großen Sonderausstellung „Faszination Schwert“ im Alten Schloss auch zahlreiche Leihgaben, um 3500 Jahre Kulturgeschichte von der Frühzeit bis zu „Game of Thrones“ facettenreich behandeln zu können.

63 Schwerter und 51 weitere Objekte sind es exakt, die dem Landesmuseum von 38 Leihgebern aus Deutschland und der Schweiz zur Verfügung gestellt wurden. Dabei sind auch sieben Schwerter, die dem Museum Ulm und einem anonym bleibenden Sammler aus Ulm gehören.

Zu sehen sind sie in der Station „Gaben an die Götter“. Die am häufigsten belegte Art der Deponierung von Schwestern ist die vor allem in der Spätbronzezeit praktizierte Sitte, sie in Gewässern und Mooren als Opfergabe niederzulegen. Über die Hälfte der aus dieser Zeit bekannten Schwerter stammt aus solchen Funden. Möglicherweise hängt dieses Phänomen mit der besonderen Bedeutung von Gewässern als Orten des Übergangs zusammen.

Die „Ulmer“ Schwerter in der Stuttgarter Ausstellung – sieben bronzene Vollgriff- und Griffzungenschwerter – stammen aus einer Kiesgrube bei Gerlenhofen und werden auf die Zeit zwischen dem 13. und dem 9. Jahrhundert vor Christus datiert. Im Illertal wurden Schwerter wohl über einen längeren Zeitraum immer an derselben Stelle versenkt, heißt es in der Ausstellung.

Präsentiert werden die Ulmer Leihgaben in einer ästhetisch gelungenen Wasser-Installation. Ohnehin ist die ganze Schau nicht nur ansprechend gestaltet, sondern auch inhaltlich faszinierend.

Info Die große Sonderausstellung „Faszination Schwert“ läuft im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss Stuttgart bis 28. April 2019. Di-Fr 10-17, Sa/So 10-18 Uhr.