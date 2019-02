Benefiz Ulmer Rettungssanitäterin: Im Hilfskonvoi nach Afrika

Next

Die ASB-Health- Klinik in Gambia ist dringend auf Spenden angewiesen.

Ulm / Bernd Rindle

Für Sarah Krivan und ihren Freund Leon ist nicht der Weg, sondern das Ziel das Ziel. Sie sind Teil eines Hilfskonvois, der medizinische Bedarfsgüter und andere Spenden nach Gambia zur „ASB Health Klinik“ transportieren soll. Von einer Lustreise ist der Trip nach Serekunda, mit 360 000 Einwohnern die größte Stadt des Landes, weit entfernt. Auf dem Landweg nach Gambia zu gelangen, bedeutet über 7000 Kilometer durch Wüste und Dschungel zu fahren. Dabei geht es unter anderem übers Atlas-Gebirge und knapp 1000 Kilometer durch die Westsahara. Allein Mauretanien zu durchqueren bedeutet eine 700-Kilometer-Strecke durch ein Land, für das das Bundesaußenministerium eine Reisewarnung ausgegeben hat.

Dennoch sind die beiden Ulmer zuversichtlich: „Es ist mit Sicherheit kein Lebensmüdenprojekt, meine Familie kann ruhig schlafen“, sagt Sarah Krivan. Im Gegenteil: „Meine Familie ist begeistert, weil es eine gute Sache ist. Beunruhigt sind alle natürlich trotzdem.“ Wobei die beiden Helfer sich nicht blauäugig an das Unternehmen heranwagen, das vom Hilfsverein „Drive-to-help“ nahe Freiburg ins Leben gerufen wurde. „Wir haben zwar keinen bewaffneten Begleitschutz, fahren aber im Konvoi und haben durchs Atlas-Gebirge und die Sahara einen Wüstenführer.“

Die Teilnehmer sind gut organisiert. Jedes der Zweierteams hat eine spezielle Aufgabe. Die einen sind für die Navigation zuständig, andere für die Technik, falls es mal eine Panne gibt. Sarah und ihr Freund, die beide ausgebildete Notfallsanitäter sind, decken den medizinischen Bereich ab. Via GPS-Sender wird ihre Route verfolgt und so sind sie jederzeit überall zu orten und auch mit einem Satellitentelefon ausgestattet. Was bleibt, ist „ein gewisses Restrisiko, aber das gibt’s immer.“

Auch die Gefahr, sich eine Tropenkrankheit einzufangen, zumal die Route durch ein Malaria-Hochrisikogebiet führt. Entsprechende vorbeugende Impfungen sind da kategorisch. „Wir bekommen eine Malaria-Prophylaxe, Impfungen gegen Gelbfieber, Tollwut, Typhus und Cholera sind Pflicht.“ Das alles kann das Pärchen nicht abschrecken. „Ich habe mir das Projekt angeschaut und meinem Freund gezeigt, und wir waren sofort begeistert.“ Darauf aufmerksam geworden ist die 25-Jährige über die Hauptkoordinatorin Greta Strähle, mit der sie gemeinsam ihre Ausbildung absolviert hat. „Unsere Entscheidung ist innerhalb von zwei Wochen gefallen.“

Die Spenden, die sie jenseits von Afrika sammeln, werden dort dringend benötigt. Selbst die Fahrzeuge, in denen die Hilfsteams übernachten, ob in den eiskalten Wüstennächten oder der Hitze Senegals. „Alles bleibt dort, wir nehmen nichts mehr zurück.“ Denn die Helfer vor Ort sind dringend darauf angewiesen, weil die ASB Health Klinik chronisch unterfinanziert ist, aber „seit vielen Jahren einen extrem wichtigen Beitrag zur örtlichen Gesundheitsversorgung leistet“.

Aktuell kann das Krankenhaus allerdings nur durch Spenden überleben, zumal die jährlich anfallenden Kosten von rund 36 000 Euro bei 30 000 behandelten Patienten nicht gedeckt werden können. Oder anders ausgedrückt: „Mit einer Spende von einem Euro kann ein Patient unterstützt werden.“

Der Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Malaria- und HIV-Patienten, darüber hinaus betreibt die Klinik neben Labor und OP eine Zahnarztpraxis, eine Entbindungsstation mit Schwangerschaftsvorsorge und hat ein Impfprogramm. Vor allem werden dort auch Menschen aus den angrenzenden Ländern ohne große finanzielle Mittel behandelt.

Deshalb hat Sarah Krivan auch ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um bis zur Abfahrt möglichst viele Spenden einsammeln zu können. Was auch jenen die Möglichkeit gibt etwas zu geben, die den Überweisungsvorgang scheuen. „Man kann einfach auf „Spenden“ klicken“, sagt die Notfallsanitäterin und macht deutlich, dass auch kleine Beträge willkommen sind. „Fünf Euro sind schon eine große Hilfe.“

Info Wer die Hilfsfahrt unterstützen möchte, kann sich via Email an Sarah Krivan wenden unter: sarah.krivan @web.de