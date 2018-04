Kommentar Freiwilliges Müllsammeln: Ulmer Regelungswut

Ulm / Ulrike Schleicher

Es ist gut, dass durch die neue Regelung auf den Ulmer Recyclinghöfen weniger Fremdabfall angeliefert wird. Aber das Misstrauen sollte auch Grenzen haben, gesunder Menschenverstand ist manchmal besser.

Ein 70-jähriger Mann möchte einen halben Sack Zigarettenschachteln, Kippen, Folien, To-Go-Becher und ähnliches los werden. Offensichtlich Straßenmüll. Dafür fährt er auf den Recyclinghof nach Jungingen und sagt, er habe das Zeug auf seinem Spaziergang gesammelt. Alles Lüge – diesen Schluss jedenfalls hat die EBU-Mitarbeiterin gezogen.

Ganz offensichtlich ist das Misstrauen bei den EBU gegenüber vermeintlichen Müllsündern inzwischen so groß, dass die Mitarbeiter darüber ihren gesunden Menschenverstand vergessen. Wer soll sich so eine Geschichte ausdenken?

Ganz klar: Lange Zeit haben offensichtlich viele Nicht-Ulmer Bauschutt und Sperrmüll auf Kosten der Bürger entsorgt. Und die neue Regelung, die Abfuhren über den Müllbescheid zu reglementieren, greift. Aber das heißt doch nicht, dass nur noch Betrüger unterwegs sind.

So erfolgreich die Müllpatenschaften in der Stadt sind, wie Abfallberaterin Ute Seibt unterstreicht – nicht jeder will sich bei der EBU registrieren lassen. Faktisch scheint es in Ulm aber keine andere Möglichkeit zu geben, will man nicht – wie der Rentner – auf dem Abfall sitzen bleiben.

Absurd, bedenkt man die Klagen über verdreckte Straßenzüge und die große Hilfe seitens der Freiwilligen. Vielleicht wäre es angebracht, mal über eine andere Lösung nachzudenken.