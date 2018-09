Volksfest Ulmer Prunkschiff in Cannstatt

Ulm / ate

Was hat eine Abordnung des Ulmer Schiffervereins mit dem Cannstatter Volksfest zu tun? Jede Menge, zumindest am Sonntag. Denn das Volksfest, bekannt unter dem Namen Wasen, gibt es seit 200 Jahren. Fürs Jubiläum haben sich die Mitglieder des Cannstatter Volksfestvereins etwas einfallen lassen: Sie lassen den historischen Festzug von 1841 auferstehen, der damals zu Ehren des Volksfestgründers, König Wilhelm I., anlässlich seines 25. Regierungsjubiläums gegeben wurde. Ein „Festzug der Württemberger“ war zu sehen – und wird es am Sonntag, 30. September, wieder sein. Mit dabei: eine Abordnung des Ulmer Schiffervereins.

So erzählt es der Volksfesthistoriker Wulf Wager. Er ist für die Organisation des Festzugs maßgeblich verantwortlich. „Fünf Jahre lang haben wir daran gearbeitet“, sagt er. Gruppen wurden aufgespürt, die schon damals dabei waren. Eben wie der Schifferverein, wie eine Darstellung des Festzugs von 1841 belegt.

Für Susanne Grimmeiß, die erste Vorsitzende des Ulmer Schiffervereins, ist es schlichtweg „eine Ehre“ am Sonntag in Bad Cannstatt dabeizusein. „Die Schifferzunft wird mit einem Prunkschiff vertreten sein“, berichtet sie. Das Schiff wird mit einem Tieflader nach Stuttgart gebracht. Auf dem Prunkschiff werden Fischerfrauen sitzen, die von Fischern im Festtagsgewand begleitet werden, erzählt Grimmeiß. Sie selbst wird jedoch nicht auf dem Prunkschiff sitzen. „Den Platz habe ich mit der Wahl zur Vorsitzenden aufgegeben“, sagt sie. Deswegen wird sie, begleitet vom Zunftmeister, beim Umzug mitmarschieren, ebenso wie die Musiker des Junginger Musikvereins, die in der Tracht der Ulmer Reichsstadt-Grenadiere die Stadt Ulm repräsentieren. Die Ulmer werden als „Nummer 55“ starten, ziemlich in der Mitte, denn insgesamt treten 102 Gruppen an.

Grimmeiß freut sich jedenfalls, „so etwas zu erleben“ und hat „Respekt vor den Cannstattern, die so etwas organisieren“. Zu Recht. Schließlich werden 4500 Leute beim Umzug mitgehen, erzählt Wager. Er wird den Umzug moderieren, am Sonntag für die Übertragung des SWR. Der Umzug beginnt in Cannstatt bereits um 11 Uhr, das SWR-Fernsehen sendet den Festzug von 13.45 bis 16 Uhr.