Lebenserfahrung Ulmer Physik-Professor drei Monate im Vatikan

Ulm / Verena Schühly

Drei Monate lang hat der Ulmer Physik-Professor Thomas Raiber im Vatikan gelebt und dabei an einem Buch gearbeitet.

Muss man als Physiker nicht ein vernünftiger Mensch sein? Die Frage begegnet Thomas Raiber immer wieder. Der 62-Jährige ist Professor für Physik an der Hochschule Ulm – und als ehrenamtlicher Diakon in der katholischen Kirche engagiert. Immer wieder wollen seine Studenten wissen: Wie passen Wissenschaft und Religion zusammen? Seine Antwort hat er jetzt in Form eines Buchs herausgebracht mit dem Titel „Auf einem Auge blind“. Es ist entstanden im Rahmen eines Fortbildungssemesters, das Raiber in Rom verbracht hat, genauer gesagt: im Vatikan.

Das Buch ist ausdrücklich keine wissenschaftliche Arbeit, sondern will Anregungen geben und persönlich sein. Raiber hat es gedacht für „Menschen, die auf der Suche sind“. Er hat es seinen Kindern gewidmet und er will zeigen, dass Glaube und Wissenschaft nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. „Wenn man sich die Lebensläufe berühmter Physiker anschaut, hatten viele eine philosophische Ader“, sagt Raiber. „Neben dem Messbaren gibt es Anderes – und dem bin ich nachgegangen.“ Außerdem gibt die Physik keine Antworten auf existenzielle Fragen des Lebens.

Seine Unterkunft in Rom war der Campo Santo Teutonico – ein Gebäudekomplex um den „deutschen Friedhof“ mitten im Vatikan, der Priesterseminar ist und Sitz einer Bruderschaft: der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft. „Ich hatte einfach eine Mail geschrieben. Nach zweimaligem Hin- und Hermailen hatte ich die Antwort: Ich kriege ein Zimmer für drei Monate“, erzählt Raiber. Er hat sich gefreut: „Da atmet man die gleiche Luft wie der Papst.“

Jeder Arbeitstag in Rom begann um 7 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühstück. Dann ging der Ulmer zur Arbeit: entweder in die Vatikanischen Bibliotheken oder in die der Universität von Santa Croce, in der er nicht historische, sondern modernere Quellen und Material fand. Gegen 14 Uhr war Mittagessen, dann wurde weitergearbeitet, und ab 17 Uhr erkundete Raiber die „trubelige Stadt“ und deren Gärten: „Ich bin kein Stadtmensch“, sagt er über sich selber. „Nur, in den Vatikanischen Gärten konnte ich mich nicht frei bewegen“, bedauert er. Grund dafür waren die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

Im Campo war er wegen seines Alters und der Tatsache, dass er seit über 30 Jahren verheiratet ist, anfangs ein Exot, aber im Lauf der Zeit fand er mehr Anschluss. „Am Schluss habe ich dazugehört“, berichtet er. Deutsche Bischöfe und Kardinäle gingen dort ein und aus, es war einfach, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Fasziniert hat mich, in welcher Offenheit man in Rom alle Fragen diskutieren kann.“ Auch schwierige Aspekte wie das Verhältnis der Kirche zu Frauen oder über Homosexualität. „Meine Erfahrung war: Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wir schließen uns in unsere Gebete ein“, beschreibt er die Atmosphäre.

Papst Franziskus selbst hat Raiber oft gesehen und dessen Gottesdienste besucht, aber um eine Audienz „habe ich mich nicht aktiv bemüht“.

Wenn ihm der Sinn nach Gesprächen mit „normalen Leuten“ stand, ging er einfach auf den deutschen Friedhof, der offen ist für deutsche Besucher. Einmal plauderte er dort sehr nett mit einem Herrn, dem er sich als „Thomas Raiber aus Ulm vorstellte“. Worauf sein Gegenüber antwortete: „von Württemberg“. Darauf Raiber: „Ah, das ist ja ganz in der Nähe.“ Später kam er darauf, dass er mit dem Herzog von Württemberg gesprochen hatte, der jetzt bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.

Eine andere Begegnung war die mit einer bayerischen Familie mit vier kleinen Kindern. Die Eltern erzählten, dass sie vor sechs Jahren eine Wallfahrt nach Rom gemacht haben, weil sie noch keinen Nachwuchs hatten. Nun sei die ganze Familie voll Dankbarkeit wieder da, und die Eltern wollten „die Kerze ausblasen, die sie damals angezündet hatten.“ Vier Kinder seien genug.

Info Das Buch „Auf einem Auge blind – Wissenschaft und Glaube: Drei Monate als Physiker im Vatikan“ von Thomas Raiber ist erschienen im Verlag Tredition, kostet 9.90 Euro und erhältlich über Amazon.