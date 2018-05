Paradekonzerte Ulmer Paradekonzerte beginnen am Sonntag

Ulmer Paradekonzerte beginnen am Sonntag

Ulm / Christoph Mayer

Blasmusik mit Niveau, umsonst und draußen, Beginn immer um 11 Uhr sonntags auf dem Marktplatz: Das sind die sommerlichen Ulmer Paradekonzerte, die längst zur Institution mit entsprechend treuer Anhängerschar geworden sind. Auch die Musikkapellen im Umkreis von 50 Kilometern stehen sprichwörtlich Schlange. Mehr als 50 hatten sich diesmal für die 21 Konzerte beworben. Gesetzt sind nur einige wenige wie etwa das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm, die Junge Bläserphilharmonie (JBU) oder das Heeresmusikkorps, das traditionell den Auftakt bestreitet. Ansonsten gilt: Die Mischung macht’s. Und die Abwechslung.

Dass die am kommenden Sonntag startende Saison eine besondere wird, davon sind die ehrenamtlichen Macher um Gerhard Bühler und Helga Malischewski vom Ulmer Paradekonzertverein überzeugt – gilt es doch gleich drei Jubiläen zu feiern. 40 Jahre Paradekonzerte, das insgesamt 900. Konzert zum Abschluss am 7. Oktober (im Kornhaus) und am 19. August das 500. Paradekonzert unter der Ägide von Bühler und Malischewski, die den Konzertreigen seit 23 Jahren organisatorisch mit viel Zeitaufwand und vor allem Herzblut wuppen.

Letztes Wort nicht geschwätzt

Bekanntlich spielt Bühler mit dem Gedanken, nach dieser Saison aufzuhören. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Co-Vorsitzende gemacht. „Das seh’n wir dann mal, da ist das letzte Wort längst nicht geschwätzt“, befand Malischewski beim Pressegespräch am Mittwoch in gewohnt resoluter Manier. Bühler wagte nicht zu widersprechen.

Mit insgesamt gut 20 000 Besuchern rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr. Voll dürfte es übermorgen zum Auftakt werden. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch, weil dann Muttertag ist und alle Frauen im Publikum wie in jedem Jahr Blumen geschenkt bekommen, gesponsert von der „Ulmer City“.

Überhaupt die Sponsoren, ohne die es Bühler und Malischewski zufolge nicht ginge. Die Brauerei Gold Ochsen stiftet die Getränke für die Musiker, die samt und sonders und trotz teils weiter Anreise ohne Gage auftreten, die Feuerwehr übernimmt das Aufstellen der Stühle, SWU, Sparkasse und Volksbank stiften Rosen, Wein und anderes. Der 8500-Euro-Zuschuss der Stadt geht für Bestuhlung, Gema-Gebühren und Versicherung drauf, sagt Bühler. „Und den Rest müssen wir über Spenden aufbringen.“

Info Das vollständige Musikprogramm der Ulmer Paradekonzerte gibt es auf der Homepage des Vereins im Internet: www.ulmerparadekonzerte.de