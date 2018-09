Feiern Ulmer Oktoberfest startet am Freitag

Ulm / swp

Mit dem neunten Ulmer Oktoberfest ist auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau von Freitag, 28. September, an wieder vier Tage lang Wies’nstimmung angesagt. Der Ulmer OB Gunter Czisch eröffnet das Fest mit dem Fassanstich (19 Uhr), anschließend spielt die Partyband „Brenztal Power“.

Der Samstag steht unter dem Motto „Bayerischer Abend“ (Beginn: 17.30 Uhr) mit Maßkrugstemmen, Dirndl-Contest, Musik der Schützenkapelle Holzheim und der „Bätscher Buam“ (Beginn 20.30 Uhr). „Alle Kapellen und Gruppen sind aus der Region“, sagt Gerhard Noller, Veranstalter und Eigentümer des Landgasthofs Waldhorn in Bernstadt. „Vor einem solchen Publikum auf einem solchen Level zu spielen ist für die Musiker natürlich ein Höhepunkt.“

„Stimmungscup“ im Zelt

Der Eintritt ins Festzelt ist zwar gratis, doch für Freitag- und Dienstagabend empfiehlt der Veranstalter, im Internet Plätze zu reservieren. Nach zweitägiger Feierpause spielt am Dienstag, 2. Oktober, „Allgäuwild“ (19 Uhr), eine Band, die bereits zum siebten Mal dabei ist. Nollers persönliches Highlight ist jedoch der Mittwoch mit dem „Stimmungscup“

(13 Uhr). Am Feiertag, 3. Oktober, geht es bereits um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen los, zum Mittagessen spielen die „Neuburger Musikanten“ auf. Stimmungscup heißt: Bis in die Abendstunden werden nacheinander Kapellen aus Asch, Bermaringen, Holzheim und Bubenhausen musizieren, was das Zeug hält.