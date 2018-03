Kulturerbe Ulmer Münsterbauhütte ist nationales immaterielles Kulturerbe

Ulm / swp

Neben Freiburg und Köln zählt die Ulmer Münsterbauhütte zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Nächstes Jahr soll die Nominierung zum internationalen Kulturerbe folgen.

Wie die Stadt Ulm in einer Pressemitteilung am Montag mitteilte, gab die Kultusministerkonferenz und die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters bekannt, dass die Ulmer Münsterbauhütte nun zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands zählt. Die Kultusministerkonferenz und Grütters folgten damit der Empfehlung des Expertenkomitees der Deutschen UNESCO-Kommission.

„Seit Jahrhunderten bewahren Dom- und Münsterbauhütten, wie etwa in Ulm, Freiburg oder Köln, Handwerkstechniken, tradiertes Wissen und Bräuche in Zusammenhang mit dem Bau und Erhalt von Großkirchen und führen diese bis in die Gegenwart fort“, begründet die Deutsche UNESCO-Kommission die Entscheidung. Sie hat insgesamt sieben Neueinträge ins deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Deutschland will die Bauhütte nächstes Jahr auch als internationales immaterielles Kulturerbe nominieren. Die Initiative zur Anerkennung der Bauhütten als Kulturerbe war von Ulm ausgegangen.

„Unsere Bauhütte mit ihren hochspezialisiert ausgebildeten Handwerkern, der lückenlosen Dokumentation und engen Verbindung zur Stadtgesellschaft zeigt, wie immaterielles Kulturerbe in Deutschland modellhaft erhalten und weitergegeben werden kann“, sagt Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm.

