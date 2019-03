Fachleute suchen im Chorraum des Münsters per Hand nach losen und hohlen Stellen. Und sie reinigen das Deckengewölbe gleich mit.

Vom sanften Trommelwirbel bis zu satten Schlägen: Die Holzstäbe mit der Filzkugel am Ende sind wichtige Arbeitsgeräte für Paukisten. Zwar ist von Kesselpauken ganz oben auf dem Gerüst, fast 26 Meter über dem Boden des Chorraums im Münster, nichts zu sehen. Dennoch ist der Paukenschlägel für Restaurator Wolfgang Domes ein wichtiges Instrument: Er klopft damit Zentimeter für Zentimeter des Putzes im Deckengewölbe ab. Sobald es hohl klingt, markiert er die Stelle mit einem blauen Punkt. „Kritisch ist es nur dort, wo es scheppert“, erläutert er, während er dem Klang lauscht, den sein Schlägel erzeugt.

Seit drei Wochen ist Domes im Münster zugange. Sein Auftrag: die Schäden an der Decke reparieren. Der staatlich geprüfte Restaurator und Kirchenmaler aus Ochsenfurt und seine fünf Mitarbeiter sind noch in der „ersten Phase: Wir schauen, was uns hier erwartet, und nehmen den Bestand auf.“ Beziehungsweise die schadhaften Stellen.

Im September und Oktober 2018 war jeweils ein Putzstück von der Decke im Chor zu Boden gestürzt. Im Januar wurde ein großes Gerüst aufgebaut, um mit der Reparatur anzufangen. „Erst jetzt, wo wir hier oben überall hinkommen, können wir uns ein detailliertes Bild von den Schäden machen“, sagt Münsterbaumeister Michael Hilbert.

Auf Augenhöhe zeigen sich im ehemals weißen Kalkputz unzählige kleine Risse. „Die meisten sind nicht schlimm“, versichert Domes. „Das sind oberflächliche Schwundrisse.“ Kritischer sind die Stellen, wo das Gewölbe an die Rippenbögen stößt. Dort hatten sich auch beiden heruntergefallenen Putzstücke gelöst.

Risse mit Hanf ausgestopft

Der Grund dafür liegt weit zurück: Am 1. März 1945 hatte eine 500 Kilo schwere Sprengbombe das Seitendach des Chorraums durchschlagen und schwere Schäden angerichtet: Ins 35 Zentimeter starke Ziegelgewölbe wurde ein Loch mit rund sechs Metern Durchmesser gerissen; die Rippenbögen in zweiten und dritten Joch stürzten zu Boden, die im ersten und vierten Joch wurden beschädigt. Nach dem Krieg wurden die fehlenden Rippenbögen aus Stahlbeton gegossen. Die ursprünglichen sind aus Donzdorfer Sandstein und wurden um das Jahr 1495 gefertigt. Bei der Reparatur 1946 wurde zudem ein härterer Putz mit hohem Zementanteil verwendet. Die Materialien haben verschiedene physikalische Eigenschaften, wenn sie sich ausdehnen. Das führte im Lauf der Zeit zu Rissen und Lockerungen – in der Folge kam es 2018 zum Absturz der Putzstücke.

Auf etwa 100 laufenden Metern am direkten Übergang von Gewölbe zu Rippenbogen haben Wolfgang Domes und seine Mitarbeiter den Putz sorgfältig abgelöst: „Oft musste man nur noch etwas nachhelfen.“ Jetzt werden die Risse mit Hanf ausgestopft, damit dessen langhaarige Fasern künftig für mehr Halt sorgen. Münsterbaumeister Hilbert: „Es lässt sich nicht verhindern, dass es wieder Risse gibt. Aber künftig sollen die lockeren Teile oben bleiben.“

Großflächig sichtbar ist auch schon, dass die Restauratoren das Deckengewölbe reinigen: Sie entfernen Staub, Ruß und andere Ablagerungen mit Staubsaugern und Kautschukschwämmen. Ohne Grauschleier und jahrzehntealte Spinnweben wirkt der ganze Bereich deutlich heller. „Seit der Reparatur vor gut 70 Jahren war hier niemand mehr oben“, sagt Hilbert. Die Reinigung lässt auch die farbliche Fassung der Kreuzungspunkte wieder leuchten: in Gold, Ziegelrot und Mintgrün.

Die Reinigung und das Abschlagen des Putzes sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Denn im April beginnt parallel zu den Arbeiten hoch oben die Restaurierung des hölzernen Chorgestühls: „Da darf kein Dreck mehr von oben kommen“, sagt Wolfgang Domes.

Kalk gibt Halt

Er und seine Kollegen werden sich dann mit den Ausbessern der schadhaften Stellen im Putz befassen. Schätzungsweise 500 bis 600 Quadratmeter muss Domes dafür mit dem Paukenschlägel mehrmals überprüfen, um Veränderungen festzustellen. Hat er einen Hohlraum ausgemacht, wird ein kleines Loch hineingebohrt und per Spritze und feinem Silikonschlauch ein flüssiges Gemisch aus Quarzkalkmehl und Kalk eingefüllt. Das sorgt dann wieder für Halt.

Für die Arbeiten mit Kalk „brauchen wir allerdings mindestens zehn Grad“, berichtet Restaurator Domes. Aktuell hat es aber gerade mal sechs Grad – im Münster ist es nämlich kälter als draußen. „Da müssen wir noch etwas warten.“

