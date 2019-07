In luftiger Höhe kartieren dieser Tage Fachleute die Schäden am nördlichen Chorturm des Münsters.

Mehrere Stunden waren Mitarbeiter eines Freiburger Ingenieurbüros, in luftiger Höhe in einem gelben Hubsteiger dabei, Fotos vom nordöstlichen Chorturm zu machen. Die Aufnahmen werden später als Grundlage für die Sanierung des Chorturms genutzt. 2012 soll die Restaurationsarbeiten am 162 Meter hohen Hauptturm abgeschlossen sein. Auch eine Drohne wurde eingesetzt, die den Ingenieuren dreidimensionale Bilder liefert.