Stephanie Ginsbach sorgt als geschäftsführende Pfarrerin des Ulmer Münsters gleich für zwei Premieren: Sie ist die erste Frau in dieser Position und zudem auch die erste Alleinerziehende. Bislang war sie Pfarrerin der evangelischen Auferstehungskirche in Böfingen – jetzt wird sie ans Ulmer Münster wechseln. Wie Dekan Ernst-Wilhelm Gohl mitteilt, wurde die 36-Jährige zur Nachfolgerin von Stefan Krauter auf der geschäftsführenden Pfarrstelle gewählt. „Es ist eine tolle Stelle, um Gesicht für die Kirche zu zeigen“, sagt Ginsbach über die Herausforderungen am Münster.

Neue Münster-Pfarrerin ist alleinerziehende Mutter

Als Frau stehe sie für ein „Leben in Vielfalt“. Der Umzug innerhalb von Ulm macht es möglich, dass die Familie ihre Betreuungsstrukturen nicht neu aufbauen muss, denn die 36-Jährige ist zweifache Mutter, ihre Söhne sind acht und zehn Jahre alt. Sie ist allein­erziehend – und die erste Frau, die auf diese Weise in der württembergischen Landeskirche ins Berufsleben gestartet ist. Als sie ihren Berufsweg richtig begann, waren ihre Jungs zwei und vier Jahre alt. „Ich hatte viel Unterstützung: von der Familie, die bei der Betreuung geholfen hat, ebenso von der Landeskirche und auch von meiner Ausbildungspfarrerin Stefanie Klitzner in Asch. Allein wäre das nicht gegangen. So war die Ausbildung ein riesiges Gemeinschaftswerk, das jetzt zur Investitur geführt hat“, sagt die Pfarrerin. In ihrer Stimme klingt Dankbarkeit mit. Eine ihrer Lebensüberzeugungen: Man muss konstruktiv mit den Dingen umgehen, die man im Leben erlebt.

Stephanie Ginsbach ist in Ulm geboren

In Ulm schießt sich für die 36-Jährige ein Kreis, denn sie ist in Ulm geboren. Ihr Abitur hat sie am evangelischen Seminar in Blaubeuren gemacht – doch Pfarrerin zu werden, hatte sie damals nicht auf dem Plan: „Ich wollte Medizin studieren.“ Und arbeitete als Rettungssanitäterin, zur Vorbereitung. Dabei aber ist ihr klar geworden: „Medikamente sind nicht das, was ich den Menschen geben möchte. Persönliche Zuwendung bewirkt oft mehr.“

Und so kam sie doch zur evangelischen Theologie, und absolvierte ihr Studium in Heidelberg und Tübingen. Zum Vikariat ging sie auf die Schwäbische Alb, nach Blaubeuren-Asch.

Ab Pfingsten Pfarrerin am Ulmer Münster

Wichtig ist ihr als Seelsorgerin, die Menschen in ihrer Vielfalt zu achten. Deshalb liegt ist ihr die ökumenische Zusammenarbeit am Herzen. „Ich war katholisch, bis ich elf Jahre alt war – dann ist meine ganze Familie konvertiert. Ich kenne also beide Seiten, das prägt meine Arbeit.“ Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien ist schon immer ein Herzensanliegen der evangelischen Theologin.

Ihren Dienst am Münster wird sie vermutlich an Pfingsten antreten, dann bleibt Kollege Hans-Jörg Mack in Böfingen alleiniger Pfarrer.