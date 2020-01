Mehr als 1,06 Millionen Menschen haben 2019 das Ulmer Münster besucht.

Das teilt Silke Reiser, Leiterin des Besucherbetriebs, mit. Damit sei die Rekordmarke aus dem Jahr 2018 um mehr als 20.000 Besucher übertroffen worden. Demnach strömten im vergangenen Jahr durchschnittlich mehr als 2900 Menschen täglich in die Kirche – rund 60 Besucher pro Tag mehr als 2018.

Die Gästezahlen sind zum dritten Mal in Folge angestiegen. Große Zuwächse gab es insbesondere in der Advents- und Weihnachtszeit: Zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 suchten rund 15.000 Menschen mehr das Münster auf als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei entfielen allein auf die Adventswochenenden rund 10.000 Gäste mehr.

Viele Besucher im Sommer und um Weihnachten

Die stärksten Monate waren Juni, Juli, September und Dezember mit jeweils deutlich über 100.000 Besuchern. Spitzenreiter war der August mit mehr als 137.000 Gästen. Die meisten Gäste innerhalb eines Tages, nämlich knapp 11 000, besuchten in der Kulturnacht am 7. September das Münster. Auf dem zweiten Platz: der 2. Advent mit dem Konzert der Wiener Sängerknaben am 7. Dezember mit knapp 9000 Besucherinnen und Besuchern.

Auch für den höchsten Kirchturm der Welt war 2019 ein Rekordjahr: Insgesamt bestiegen 154.480 Menschen den Westturm, knapp 15 Prozent aller Besucher der Kirche. Die Besucher werden an allen vier geöffneten Seitenportalen sowie am Hauptportal, das für Gottesdienste und Veranstaltungen geöffnet wird, erfasst.