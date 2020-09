Der Kita-Betrieb in Corona-Zeiten läuft gut – aber eben mit Einschränkungen: „Erstens haben wir viel weniger Kontakt zu den Eltern, was schade ist. Und zweitens geht uns in der Arbeit mit den Kindern einiges verloren, weil Turnen, Ausflüge in den Wald mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder au...