Kinderbuchmesse Ulmer Kinderbuchmesse startet

Ulm / Patrick Vetter

Unter dem Motto „Von Augenschmaus bis Zähneklappern: Mit allen Sinnen lesen“ startet am Samstag die 22. Kinder- und Jugendbuchmesse im Stadthaus Ulm. Auch die Ulmer Unke wird bei der Eröffnung vergeben. 150 junge Leser haben dafür ihren Favoriten aus 43 Jugendbüchern ausgewählt.

Die „Kibum“, die bis 9. Dezember dauert, setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Die Buchausstellung im Stadthaus und insgesamt 116 Veranstaltungen im Stadthaus, dem Obscura-Kino, der Sparkasse, der Bibliothek und den Ulmer Buchhandlungen.

Organisiert wird die Kibum von der Stadtbibliothek und dem Kulturmarketingunternehmen Conviva. Die mehr als 2000 Bücher werden nicht nur zu sehen, sondern zu erleben sein, erklärt Gabriele Koukol von der Stadtbibliothek. Darunter sind altersgerechte Fachbücher über Sinne, übersinnliche Fähigkeiten und sinnliche Erfahrungen.

Außerdem gebe es viele interaktive Bücher, Fühl- und Riechbücher und solche, die den Kindern Aufgaben stellen. „Leseförderung funktioniert am besten, wenn man das Ganze mit weiteren Erfahrungen verknüpft“, sagt Koukol. Eine Besonderheit der Messe seien Bücher für Blinde, in denen alle Bilder nachgefühlt werden könnten. „Neu ist auch die Kooperation mit dem Gehörlosenverein Ulm und Umgebung“, erklärt Andrea Kreuzpointner von Conviva. Ein Bilderbuchkino in Gebärdensprache gibt’s auch.

Natürlich wurden auch in diesem Jahr wieder Autoren eingeladen, die aus ihren Büchern lesen: Barbara Rose etwa ist mit ihrer „Zauberküche“ am Dienstag, 4. Dezember, im Stadthaus. Am 6. Dezember, liest Silke Vry aus „Verborgene Schätze, versunkene Welten“. Der Ulmer Autor Fritz Fassbinder wird am 7. Dezember, bei seiner Lesung von „Rocky, die Gangster und ich“ von einem Polizeihund unterstützt.

Der Eintritt zur Messe ist kostenlos – außer bei den Autoren lesungen. Zudem gibt es Zaubershows, Filme und Bastelworkshops.

Info Das komplette Programm gibt es unter www.kibum-ulm.de