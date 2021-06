„Wer kann, möge bitte stehen“, sagt Chorleiterin Ulrike Blessing. „Hände auf den Bauch, durch die Nase einamten und auf fffff wieder aus.“ Wir befinden uns mitten in der Online-Probe der Ulmer Kantorei. Noch probt der Traditionschor digital per Videokonferenz, bald soll aber, so hofft die ...