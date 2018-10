Türkei Ulmer Journalistin Meșale Tolu reist zu Prozess in die Türkei

Ulm / Istanbul / swp / dpa

Der Prozess gegen die Ulmer Journalistin Mesale Tolu wird am 16. Oktober in der Türkei fortgesetzt.

Sie fahre nicht leichtsinnig in die Türkei, sagt die in Ulm geborene Journalistin Meșale Tolu der dpa. Fast zwei Monate nach ihrer Ausreise wird der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vor, die als terroristisch eingestuft ist. Tolu saß deshalb 2017 mehr als sieben Monate lang in Untersuchungshaft. Im Dezember war sie freigelassen worden, die Ausreisesperre wurde jedoch erst Monate später aufgehoben.

