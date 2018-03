Freizeit Ulmer ist Deutscher Meister im Kartenspiel „Magic“

Ulm / Roland Müller

„Magic“ ist ein globales Spiele-Phänomen, das seit 25 Jahren fasziniert. Der aktuelle Deutsche Meister kommt aus Ulm.

Auch wenn es so klingen mag: Einfach nur von Zauberhand wird man bei „Magic“ nicht zum Titelträger. „Vor der Team-WM in Nizza haben wir uns vor Ort eine Woche lang in eine Wohnung eingeschlossen – und den ganzen Tag Magic gespielt“, sagt Philipp Krieger. Training ist eben auch beim Kartenspiel alles, wenn man ganz oben angreifen will. Zwei harte Turniertage mit jeweils 10 Stunden Spielzeit später konnten sich Krieger und seine beiden Mitstreiter den dritten WM-Platz sichern – und ein Preisgeld von jeweils 6000 Dollar.

Dabei war die WM im Dezember beileibe nicht der erste oder lukrativste Turniererfolg des 29-jährigen Ulmers: Krieger darf sich auch amtierender Deutscher Meister nennen, seit er im September in Frankfurt 475 andere Spieler hinter sich ließ. „Für den Bekanntheitsgrad war das letzte Jahr schon ein Schub – es kommt schon mal vor, dass man nach einem Autogramm gefragt wird.“

Was ist das für ein Spiel, das solche Blüten treibt? „Magic“ ist ein globales Phänomen, das die Welt der Spiele nachhaltig verändert hat, sich bereits seit 25 Jahren immer neu erfindet – und nicht zuletzt eine Art Gelddruckmaschine für den US-Hersteller „Wizards of the Coast“ ist.

Das Fantasy-Kartenspiel stellt ein Duell zweier Magier nach, die versuchen, mit immer mächtigeren Zaubersprüchen und beschworenen Fabelwesen (Drachen, Elfen, Zombies) ihren Kontrahenten in die Knie zu zwingen. Der entscheidende Faktor: Man spielt nicht mit einem gemeinsamen Kartenspiel, sondern jeder Spieler hat sich seinen eigenen Kartenstapel, („Deck“) selbst zusammengestellt – und damit auch seine Strategie. Will man schnell mit aggressivem Spiel zum Erfolg kommen? Oder den Gegner erst einmal kommen lassen und dann ausmanövrieren? „Das Spiel ist taktisch wie Schach – aber dabei so kreativ wie das Bauen mit Bauklötzchen“, sagt Krieger, der in Ulm Elektrotechnik studiert. „Man weiß nie, welchen Trick der Gegner in sein Deck eingebaut hat.“

Michael Gschwind, Betreiber des Ulmer Spieleladens „Imp’s Shop“, kann sich noch gut erinnern, wie der Boom 1993 anfing. „Wochenlang lagen die Karten wie Blei im Regal“, sagt er. Es war die Ruhe vor dem Sturm. „Dann kam einer extra aus Karlsruhe angefahren und hat alles gekauft, was ich da hatte.“ Wenige Tage später war auch die Ulmer Spieleszene infiziert – über Monate herrschte Nachschubmangel, weil die Produktion mit der Nachfrage nicht schritthalten konnte.

Was das Spiel wirtschaftlich zum Erfolg machte, ist der Sammel-Aspekt: Besonders mächtige Karten-Exemplare sind meist seltener – und für ein schlagkräftiges Deck entsprechend gesucht. Das befeuert den Tausch- und Internet-Handel mit wertvollen Karten. Viele Nachahmer-Spiele wie „Pokémon“ oder „Yu-Gi-Oh“ kopierten dieses Prinzip. Das Prinzip des Deckbaus hat auch in vielen Brettspielen Einzug gehalten.

In Ulm sind der „Imp’s Shop“ und der „Spielespatz“ die wichtigsten Anlaufpunkte für die lokale Magic-Szene, deren Altersspanne sich zwischen 14 und 40 bewegt, wobei der Kern eher bei Studenten liegt. „Bei uns treffen sich vor allem die Turnierspieler“, sagt Spielespatz-Betreiber Hartmut Witt, dessen Laden zweimal die Woche abends zum Schauplatz für Magier-Duelle wird. Das passe gut zur Philosophie des Geschäfts. „Wir wollen ein Ort sein, wo gespielt wird.“

50 000 Dollar Preisgeld

Für besonders Ambitionierte kann das der Einstieg in die große Turnier-Welt von „Magic“ sein: „Ulm hat immer wieder erfolgreiche Spieler hervorgebracht“, sagt Krieger. Wer will, kann sich über regionale Events bis zu großen Turnierenhin den USA oder in Asien hochspielen, für einen Sieg bei einer so genannten „Pro Tour“ winken 50 000 Dollar.

Dass das Spiel solche Auswüchse kennt, ist kurios – doch nicht jeder mag diesen kompetitiven Aspekt. „Die meisten spielen ganz gemütlich zum Spaß zuhause am Küchentisch“, sagt Krieger. Vorbehalte von Eltern gebe es immer weniger, sagt „Imp’s“-Betreiber Gschwind. „Früher waren viele argwöhnisch, weil sie bei Fantasy-Themen mit Okkultismus verbanden.“ In Zeiten von Harry Potter und Herr der Ringe sei das kein Thema mehr: Heute seien sie froh, wenn ihre Kinder ein Spiele-Hobby fänden, das nicht am Bildschirm stattfindet.