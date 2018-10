Nachhaltigkeit Ulmer Initiativkreis wird 25

Ulm / cst

„Wir müssen jetzt schauen, dass es schneller vorangeht mit dem Klimaschutz – auch in Ulm“, sagt Prof. Martin Müller, seit zehn Jahren der erste Vorsitzende des Ulmer Initiativkreises nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (unw). Am 5. November wird der Verein 25 Jahre alt, was zwei Tage später bei einer Veranstaltung mit geladenen Gästen im Haus der Begegnung gefeiert wird.

Zur Entstehung: Der Gründer war unter der Schirmherrschaft des damaligen OB Ivo Gönner der Stuttgarter Prof. Helge Majer, für den sich die Stadt an der Donau aufgrund der beispielhaften Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft, offener politischer Kultur und aufgeschlossener Bevölkerung als Modellregion empfahl. Dort könne man das Prinzip der Nachhaltigkeit verwirklichen, hieß es.

Mehr E-Fahrradverkehr

Und wie weit ist man heute? Müller: „Es geht uns immer noch zu langsam, sonst könnten wir uns ja auflösen, wenn alles erreicht wäre.“ Ulm müsse zugunsten des Klimaschutzes dringend den CO 2 -Ausstoß verringern und die Photovoltaik ausbauen. Auch im E-Fahrradverkehr stecke noch viel Potenzial. „Die Stadtwerke sind leider sehr verhalten mit ihrem geplanten Fahrradverleihsystem.“

Zumindest geht es mit der Klimainitiative „Ulm pflanzt Bäume“ langsam voran: 5837 Bäume von angestrebten 124 781 – für jeden Ulmer Bürger ein Baum – sind bereits gepflanzt, allerdings in Mexico, weil es im Stadtgebiet kaum noch freie Flächen gibt (wir berichteten).