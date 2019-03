Der Vorstoß kommt für die anderen Fraktionen aber zur Unzeit. Daher will niemand will den Vorschlag so unterstützen.

Die Ulmer Grünen machen jetzt einen Vorstoß, die Kita-Gebühren zu senken. Sie schlagen in einem Antrag an OB Gunter Czisch konkret vor: Generell wird die individuell ermittelte Betreuungsgebühr um 20 Euro im Monat oder um fünf Prozent gesenkt, „je nachdem, welcher Ermäßigungsbeitrag der höhere ist“, heißt es in dem von allen acht Stadträten unterzeichneten Antrag. Damit die Entlastung der Eltern bereits zum nächsten Kindergartenjahr wirksam wird, soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. Mai darüber beraten.

Andere Parteien lehnen Vorschlag ab

Die anderen Fraktionen reagieren auf den Vorstoß der Grünen irritiert und lehnen ihn alle ab, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, wie aus Nachfragen deutlich wird. Die SPD hatte im November – bei den Beratungen des städtischen Etats für 2019 – einen anderen Vorschlag zur Gebührensenkung gemacht: das letzte Kita-Jahr soll gebührenfrei sein. Die Genossen sind damit gescheitert, keine andere Fraktion wollte den Weg mitgehen.

Stattdessen wurde beschlossen, eine Kita-Arbeitsgruppe einzurichten, um grundsätzlich über die Ulmer Gebührensatzung zu diskutieren und Entlastungsmöglichkeiten auszuloten.

Betreuung SPD in Ulm unterstützt Gratis-Kitas Die Landes-Partei will das Volk abstimmen lassen und erreichen, dass den Kommunen die Elterngebühren ersetzt werden und Kitas damit kostenlos werden.

„Wir bleiben bei unserem Vorschlag des gebührenfreien letzten Kindergartenjahrs. Weil er weitergeht als das, was die Grünen jetzt vorschlagen“, begründet Haydar Süslü die Ablehnung der SPD.

Aus der Hüfte geschossen

Für die CDU „schießen die Grünen damit aus der Hüfte“, findet Karin Graf. Auch für Barbara Münch kommt der Vorstoß zum falschen Zeitpunkt. Beide gehören der Kita-Arbeitsgruppe an und ärgern sich, dass die Grünen „nach nur zwei Sitzungen“ ausscheren. Es sei erklärtes Ziel des Gremiums, langfristige Verbesserungen zu erreichen: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“

„Zwei Monate vor den Wahlen hat das ein Geschmäckle“, steht für Reinhold Eichhorn (FWG) fest. Die Freien Wähler werden deshalb dem Antrag nicht zustimmen. Ziel der Arbeitsgruppe sei es, „eine Lösung zu finden, um die Gebührensprünge abzumildern“. Im Grundsatz stehe die FWG zu sozial gestaffelten Beiträgen.

Auch für Erik Wischmann (FDP) ist der Vorschlag der Grünen „überhastet und ein billiges Wahlkampfspiel“. Die Liberalen wollten in der Arbeitsgruppe erreichen, dass die „im System immanenten Ungerechtigkeiten beseitigt werden“.

Das könnte dich auch interessieren:

Basketball Ratiopharm Ulm: Thorsten Leibenath künftig nicht mehr Chef-Trainer Trainer Thorsten Leibenath wird nach dem Saisonende sein Amt als Trainer des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm abgeben und stattdessen den neugeschaffenen Posten des Sportdirektors übernehmen.