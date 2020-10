Ulmer Lottospieler hat mit seinen Tipps beim Lotto BW in einer Mitteilung am Donnerstagvormittag. Demnach habe der Tipper (oder die Tipperin?) sechs Richtige gelandet. Außer der Ulmerin oder dem Ulmer, die oder der dem Bericht zufolge noch nicht bekannt ist, gelang dies noch einem Spieler aus dem Saarland. Der Gewinn wird also geteilt, beide erhalten 740.867,70 Euro. Einhat mit seinen Tipps beim Lotto am Mittwoch offenbar goldrichtig gelegen. Das berichtetin einer Mitteilung am Donnerstagvormittag. Demnach habe der Tipper (oder die Tipperin?)gelandet. Außer der Ulmerin oder dem Ulmer, die oder der dem Bericht zufolge noch nicht bekannt ist, gelang dies noch einem Spieler aus dem Saarland. Der Gewinn wird also geteilt, beide erhaltenEuro.

Über ein sogenanntes System landete die oder der Ulmer Lottospielerin/Lottospieler noch weitere Treffer in niedrigeren Gewinnklassen, sodass am Ende ein Gewinn von 784.127,10 Euro, die nun steuerfrei ausbezahlt werden. Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag bei eins zu 15,5 Millionen.

Ulmer Lottospieler verpasst höheren Gewinn um Haaresbreite

Einen noch viel größeren Gewinn verpasste der Tipper aus der Donaustadt um Haaresbreite. Als Superzahl war die 2 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 4 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf fast 14 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit erneut unbesetzt. DerGewinntopf klettert bis zur nächsten Ziehung am Samstag (31. Oktober) auf etwa 18 Millionen Euro an.

Wer hinter dem Gewinner aus Ulm steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Ulmer Stadtgebiet ab.

Das sind die Lottozahlen von heute

Die Gewinnzahlen aus der Ziehung vom Mittwoch lauten:

Lottozahlen: 2 – 7 – 12 – 23 – 36 – 43

Superzahl: 4

Spiel 77: 7352543

Super 6: 261516

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Quoten zu Lotto 6 aus 49 am Mittwoch

Die Gewinnquoten zum Mittwochslotto werden am Donnerstag um 9 Uhr veröffentlicht. Sie zeigen, wie oft welcher Betrag gewonnen wurde.

Klasse – Anzahl Richtige – Gewinne – Quoten zu 6 aus 49:

1 – 6 Richtige + SZ – 0 × – unbesetzt

2 – 6 Richtige – 2 × – 740.867,70 Euro

3 – 5 Richtige + SZ – 34 × – 15.107,80 Euro

4 – 5 Richtige – 432 × – 3.544,20 Euro

5 – 4 Richtige + SZ – 2.133 × – 199,10 Euro

6 – 4 Richtige – 20.702 × – 48,60 Euro

7 – 3 Richtige + SZ – 40.831 × – 21,00 Euro

8 – 3 Richtige – 377.184 × – 10,70 Euro

9 – 2 Richtige + SZ – 305.931 × – 6,00 Euro

Die Lottoquoten zu Spiel 77

Die Grundlage für die Zusatzlotterie Spiel 77 ist die Spielscheinnummer. Bei jeder Ziehung wird eine siebenstellige Gewinnzahl gezogen. Wenn auch nur die letzte Ziffer der Spielscheinnummer übereinstimmt, liegt bereits ein Gewinn vor. Dieser erhöht sich mit jeder weiteren Übereinstimmung der Endziffern. Es gibt sieben Gewinnklassen.

Klasse – Anzahl Richtige – Gewinne – Quoten aus Spiel 77:

1 – 7 richtige Endziffern – 0 × – unbesetzt

2 – 6 richtige Endziffern – 1 × – 77.777,00 Euro

3 – 5 richtige Endziffern – 21 × – 7.777,00 Euro

4 – 4 richtige Endziffern – 194 × – 777,00 Euro

5 – 3 richtige Endziffern – 1.972 × – 77,00 Euro

6 – 2 richtige Endziffern – 19.760 × – 17,00 Euro

7 – 1 richtige Endziffer – 200.907 × – 5,00 Euro

Super 6 - die Gewinnquoten

Die Grundlage für die Zusatzlotterie Super 6 ist die sechsstellige Spielscheinnummer. Es gibt sechs Gewinnklassen mit festen Quoten.

Klasse – Anzahl Richtige – Gewinne – Quoten aus Super 6:

1 – 6 richtige Endziffern – 2 × – 100.000,00 Euro

2 – 5 richtige Endziffern – 9 × – 6.666,00 Euro

3 – 4 richtige Endziffern – 128 × – 666,00 Euro

4 – 3 richtige Endziffern – 1.496 × – 66,00 Euro

5 – 2 richtige Endziffern – 15.629 × – 6,00 Euro