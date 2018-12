Parteien Ulmer CDU will nach vorn schauen

Ulmer CDU will nach vorn schauen

Ulm / swp

Die Ulmer CDU will „die Aufbruchstimmung, die vom Parteitag ausgeht“, nutzen und den Blick nach vorn richten, teilt die Ulmer Vorsitzende Barbara Münch mit. Neben der Modernisierung der Partei und der Entwicklung des Grundsatzprogramms müssten vor allem Lösungen für Herausforderungen wie beispielsweise Rente, Pflege, Digitalisierung, Entlastung der Mittelschicht und Demografie gefunden werden. Die Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer sei „knapp, aber vorbildlich demokratisch“ gefallen, meint Münch. Kramp-Karrenbauer bringe alle Voraussetzungen mit, um die unterschiedlichen Strömungen in der Partei zusammenzuführen. Münch fände es aber auch gut, wenn sich der unterlegene Friedrich Merz weiter in der CDU engagieren würde.