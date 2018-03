Stadt Ulmer Brunnen plätschern später

Ulm / swp

Die Inbetriebnahme der Ulmer Brunnen verzögert sich. Der Grund dafür sind die niedrigen Temperaturen.

Beim Osterspaziergang müssen die Ulmer diesmal auf Brunnengeplätscher verzichten. Üblicherweise werden die Ulmer Brunnen zu Ostern wieder in Betrieb genommen. Heuer wird es später werden, wie das städtische Gebäudemanagement mitteilt. Grund dafür sind die derzeit niedrigen Temperaturen, bei denen das Innenleben der Brunnen Schaden nehmen würde, wenn sich in den Röhren wieder Wasser befände. So müssen die Ulmer Brunnen vorläufig trocken bleiben, bis die Temperaturen auch nachts sicher im Plusbereich bleiben. Voraussichtlich ab Mitte April werden dann alle Brunnen wieder fließen.