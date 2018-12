Soziales Ulmer „Nestwerk“ unterstützt Familien

Ulm / Patrick Fauß

Wir wollen Werbung machen für das ,Nestwerk’-Projekt, damit noch mehr Eltern mitmachen“, sagt Helmut Schnurr, Teamleiter des Sozialraums in Wiblingen. Im Sozialraum hat er deshalb am Montag drei Müttern Prämien überreicht. Die Familien haben die Geschenke als Belohnung für das Sammeln von Stempeln auf ihrer „Nestcard“ bekommen. Insgesamt 30 Familien haben im Laufe des Jahres Sachpreise bekommen, beispielsweise eine Donaubad-Tageskarte für die Familie, ein Tischfußballspiel oder Karten für eine Donauschifffahrt.

Das „Nestwerk“ ist ein Projekt der Stadt Ulm mit dem Ziel, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu fördern und ihnen Sicherheit für ihren Alltag zu geben. Außerdem soll eine Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern geboten werden. In den Veranstaltungen erhalten Familien überdies Tipps und Informationen, wie die Kinder in einer geeigneten Weise auf den Kindergarten oder die Grundschule vorbereitet werden können. Dann hört die Unterstützung aber nicht auf, es gibt auch Veranstaltungen zu weiterführenden Schulen bis hin zu einer Berufswahl.

Herzstück des Projekts ist die „Nestcard“: Auf ihr sammeln Familien Stempel für jede besuchte Veranstaltung. Haben sie 36 dieser Punkte gesammelt, können Prämien als Dankeschön und Zeichen der Wertschätzung abgeholt werden. Zum Beispiel freier Eintritt ins Museum, Karten fürs Kasperletheater, ein Fußball oder ein Familienspiel.

„Die Aktion hat 2018 erst begonnen“, erläuterte Gabriele Joanni vom Jugendamt der Stadt Ulm im Rahmen der Übergabe. Bislang seien hauptsächlich Eltern, die in diesem Zeitraum Nachwuchs bekommen haben, über das Angebot informiert. Die „Nestcard“ wurde an alle Familien mit Neugeborenen verteilt.

Auch für ältere Kinder

Grundsätzlich sollen aber Familien mit Kindern bis 14 Jahren von den Angeboten profitieren. Auch einige Veranstaltungen an den Schulen zählen für die „Nestcard“.

Die Mütter, die gestern in Wiblingen ihre Prämien entgegen nahmen, freuten sich, dass sie damit ihren Kindern ein Freude machen können. Außerdem böten die Veranstaltungen auch Möglichkeiten für die Kinder, neue Spielkameraden kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, führten die Mütter als Vorteile des Projekts an.