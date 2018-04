Gewerkschaft Warnstreiks gehen weiter

Ulm/Neu-Ulm / jkl

Kitas bleiben in Ulm zu, Politessen legen Arbeit nieder. Im Theater geht der Betrieb weiter.

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst geht am Donnerstag weiter. Betroffen sind folgende Einrichtungen:

Kita Alle 32 städtischen Einrichtungen in Ulm bleiben am Donnerstag geschlossen. Die Eltern wurden im Vorfeld vom Rathaus informiert.

Müllabfuhr Die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Ulm (Ebu) und des Klärwerks Steinhäule legen laut Verdi ihre Arbeit nieder. Die Recyclinghöfe bleiben geschlossen, Müll und Altpapier wird erst mit Verzögerung eingesammelt. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt hingegen nach Plan, da diese durch das Unternehmen Remondis Süd erfolgt.

Parken Die Rathaus-Tiefgarage bleibt von 6 bis 14 Uhr geschlossen. Die Ausfahrt bereits parkender Fahrzeuge ist aber gewährleistet.

Sparkasse Ulm Wie viele Geschäftsstellen am Donnerstag geschlossen bleiben, konnte ein Sprecher am Mittwoch noch nicht sagen. An allen bestreikten Geschäftsstellen werden die Kunden mit Plakaten informiert. Die Zentrale in der Neuen Mitte soll geöffnet sein.

Städtische Einrichtungen Tiergarten und Kultureinrichtungen der Stadt bleiben geschlossen. Zudem ist die Verwaltung laut Verdi nur eingeschränkt erreichbar. Auch die Politessen in Ulm treten in den Ausstand.

Theater Das Theater Ulm hat sich einer Mitteilung zufolge für den Donnerstag selbst zur Subkultureinrichtung erklärt und möchte sich so dem Streik entziehen. Die Vorstellung „Die Krönung Richards III.“ soll wie geplant stattfinden.