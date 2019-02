Wegen Fasnet Ulm: Stadt ändert vorübergehend Öffnungszeiten

Ulm / Christian

Die Fasnetsaison läuft auf Hochtouren, in wenigen Tagen kommt sie mit dem Rosenmontag und Faschingsdienstag zu ihrem Höhepunkt. Deswegen reagiert die Stadt Ulm und ändert für das närrische Treiben vorübergehend die Öffnungszeiten.

Narrensprünge, Prunksitzungen, Umzüge – in der Region läuft die Fasnet auf Hochtouren. Nun steuert die fünfte Jahreszeit auf ihren traditionellen Höhepunkt am Rosenmontag (4. März) und Faschingsdienstag (5. März) zu. Und da die Narren das Geschehen dominieren, ändert die Stadt Ulm bei vielen Einrichtungen vorübergehend die Öffnungszeiten.

So haben die meisten städtischen Einrichtungen am 5. März nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Das Ulmer Museum und die Kunsthalle Weishaupt bleiben sogar ganz geschlossen. Immerhin: Tierfreunde kommen auch am Faschingsdienstag auf ihre Kosten. Der Ulmer Tiergarten schließt nämlich erst um 17 Uhr.

Eine ausführliche Liste mit den Öffnungszeiten am 5. März findet ihr hier:

Stadthaus: Ausstellungen 10-14 Uhr geöffnet, Touristeninformation 9.30-13 Uhr geöffnet

Museum Ulm: geschlossen

Kunsthalle Weishaupt: geschlossen

Westbad: Rosenmontag geschlossen, Faschingsdienstag von 7-21.30 Uhr geöffnet und Aschermittwoch (6. März) von 7-18 Uhr geöffnet

Naturkundliches Bildungszentrum: geschlossen

Tiergarten: 10-17 Uhr geöffnet

Ortsverwaltung Jungingen: 8-12 Uhr geöffnet

Recyclinghöfe: geschlossen

Gartenabfallplatz Grimmelfingen: 9-12.30 Uhr geöffnet

Alle anderen städtischen Einrichtungen und das Jobcenter schließen am Faschingsdienstag in der Regel um 12.30 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren: