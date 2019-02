Ulm: So lange haben die Geschäfte am Faschingsdienstag geöffnet

Ulm / Christian Kern

Narrensprünge, Rathausstürme, Schulbefreiungen – in der Region läuft die Fasnet auf Hochtouren. Um dem närrischen Treiben nicht im Wege zu stehen, schließen viele Geschäfte in Ulm am kommenden Dienstag früher als sonst.

Es ist wieder soweit: Mit dem traditionellen Sturm auf die Rathäuser beginnt heute am „glombigen Doschdig“ der Höhepunkt der Fasnetsaison. Das heißt: In den kommenden Tagen werden sich tausende Menschen in Ulm und Umgebung verkleiden, auf die Straße gehen und gemeinsam die fünfte Jahreszeit feiern.

Um dem närrischen Treiben nicht im Wege zu stehen, schließen viele Geschäfte in Ulm am kommenden Dienstag, dem Faschingsdienstag, früher als sonst. Die geänderten Schließzeiten findet ihr hier:

VIU: 14 Uhr

Wein-Bastion: 13 Uhr

Hörgeräte-Langer: 18 Uhr

Big Bull: 14 Uhr

Jehle: 19 Uhr

Galeria: 20 Uhr

Peek&Cloppenburg: 18 Uhr

Betty Barclay: 13 Uhr

Jack Wolfskin: 13 Uhr

Schuhmodehaus Geiwitz: 14 Uhr

Media Markt: 20 Uhr

Optik Mersmann: 13 Uhr

Kolibri: 18.30 Uhr

Heilbronner: 13.30 Uhr

Wolfram S: 14 Uhr

C&A: 20 Uhr

FlorMarkt:13.30 Uhr

Hugendubel: 20 Uhr

eyes: 13 Uhr

Döser Optik: 13 Uhr

Die Brille: 13 Uhr

Ried + Apotheke Hafenbad/Rosengasse/Michelsberg: 19 Uhr

Ried + Apotheke Neu-Ulm/Stifterweg/Söflingen: 20 Uhr

Engel + Apotheke: 20 Uhr

Closed: 13 Uhr

Gnamm: 13.30 Uhr

Blautal-Center: 20 Uhr

100 Grad: 21.30 Uhr

Siedepunkt: 20.30 Uhr

Donau Optik: 13 Uhr

Ganter: 14 Uhr

S&D: 17.30 Uhr

Sport Klamser: 14 Uhr

Edith Sehr: 13 Uhr

Müller: 20 Uhr

AOK: 18 Uhr

herzallerliebst: 13 Uhr

Sparkasse Ulm: 12.30 Uhr

Bäckerei Bayer: 18.30 Uhr

SÜDWEST PRESSE + Hapag Liyod Reisebüro: 13 Uhr

Top Parfümerie: 14 Uhr

Das könnte dich auch interessieren: