Projekt Ulm: Schüler proben mit Operntenor

Ulm / Anessa und Effi, Klasse 10b

Ein schönes Leben: Das wünschten kürzlich Hala, Selin und Edita aus unserer Klasse 5b dem Operntenor Adam Sánchez, als er in seiner ehemaligen Schule, der Ulrich-von-Ensingen Gemeinschaftsschule, den Chor besuchte. Wir fanden es sehr spannend, als er über seinen Werdegang sprach. Und die Möglichkeit, die jeder Mensch hat, etwas aus sich zu machen – wenn er sich anstrengt und an sich glaubt.

Der Musiker stellte auch ein geplantes Projekt vor: Am 22. Dezember findet wie vor zwei Jahren ein Lateinamerikanisches Weihnachtskonzert mit Adam und José Sánchez, dem Ensemble Mestizo, der Chorgemeinschaft Kai Müller und dem Chor unserer Schule statt. Wir freuen uns sehr darauf und sind schon ganz aufgeregt.

Im November wird Adam Sánchez zusammen mit der Producerin Stefanie Klee-Castellanos und einem Filmteam durch Mexiko reisen und in einer Schule mit mexikanischen Schülern Beet­hovens „Ode an die Freude“ auf Deutsch einstudieren. Dabei sollen durch Musik Brücken gebaut werden und Kindern aus relativ armen Verhältnissen ein Kulturaustausch ermöglicht werden. Daraus wird ein Dokumentarfilm entstehen, der im Kino gezeigt werden soll.

Unser Chor wird beim Weihnachtskonzert mit Adam und José Sanchez auf Spanisch antworten und José Felicianos „Feliz Navidad“ singen. Wir hoffen, dass sich aus dieser Kooperation ein lebhafter Austausch zwischen den beiden Schulen entwickelt.

Wir überreichten Adam unsere Briefe, die wir an die mexikanischen Schüler geschrieben hatten. Priscilla aus der Klasse 6b las ihren Brief vor. Als größten Wunsch gab sie an, Menschen in Not zu helfen. Adam Sánchez wird die Briefe in der Schule in Pachuca de Soto als Gruß aus Ulm verteilen. Vielleicht werden ja auch bald mexikanische Schüler zu uns zu Besuch kommen.

Bei der Probe sang Adam Sánchez mit uns „Feliz Navidad“ auf Englisch und Spanisch. In dieser Welt muss man Brücken bauen statt Mauern, damit Priscillas Wunsch in Erfüllung geht.

Info Das Lateinamerikanische Weihnachtskonzert „Misa Criolla“ findet am 22. Dezember im Haus der Begegnung in Ulm statt. Beginn ist um 19 Uhr. Vorverkauf unter ulmtickets.de