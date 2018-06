Lehrgang Ulm: Grundschüler lernen von Azubis

Ulm / Simone Geng, Ludwig-Uhland-Schule Blaustein

Vor kurzem besuchten die beiden dritten Klassen der Ludwig-Uhland-Schule Blaustein in Begleitung ihrer Lehrerin Frau Geng und ihres Lehrers Herr Kazmeier einen Lehrgang zum Thema „Erkrankungen der Atemwege“ an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule am Kuhberg in Ulm. Dieser wurde von engagierten Auszubildenden zur Medizinischen Fachangestellten vor Ort kindgerecht vorbereitet.

In verschiedenen Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler mehr über Krankheitsbilder, deren Ursachen, Diagnostik und Prävention erfahren. Umgesetzt wurden die Themenbereiche in Form von Rollenspielen, Präsentationen und Atemübungen sowie einer Atemvolumenmessung.

Keine Langeweile

Durch die vielfältige Art der Darbietung kamen seitens der Kinder keinerlei Anzeichen von Langeweile auf. Wissbegierig und interessiert durchschritten sie die einzelnen Stationen. Die auszubildenden Fachkräfte standen den Kindern offen gegenüber und gaben ihr Bestes, ihnen das Thema näher zu bringen. Sowohl für die Schüler als auch für die Auszubildenden war dieser Vormittag ein echter Erfolg. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten, insbesondere bei Frau Griesinger, die uns diesen Tag ermöglichte.