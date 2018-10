Handel Ulm: DM setzt auf Vernetzung

Ulm/Neu-Ulm / jkl

Die Drogerie-Kette DM verzeichnet erneut ein Umsatzplus in den Filialen in der Region. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, erklärt Gebietsleiter Ulrich Brenner. Neueröffnungen seien derzeit nicht geplant. Vielmehr setzt das Karlsruher Unternehmen auf die Verknüpfung von stationärem und wachsendem Online-Handel. „Wir brauchen die Filialen, auch um Online-Bestellungen schnell erfüllen zu können.“ Insgesamt unterhält DM in der Region 13 Filialen, die einen Umsatzzuwachs von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwirtschafteten. Aktuell arbeiten zwischen Dornstadt und Weißenhorn 168 Mitarbeiter und 22 Azubis.l