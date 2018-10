Schätzen für Schätze Ulm: Die Größe der Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball

Ulm / swp

In der Doppelstadt an der Donau ist die Freude am Fußball zurückgekehrt. Nicht zuletzt beim DFB-Pokalspiel am 18. August gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt überzeugte der SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Platz - und begeisterte die mehr als 18.000 Fans im Donaustadion mit einem sensationellen 2:1-Sieg. Was genau los war, könnt ihr hier im Liveticker nachlesen.

Schätz-Quiz

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist auf dem besten Weg zu alter Größe zurück zu finden. Und um Größe geht es auch bei dieser Quiz-Frage aus der Reihe „Schätzen für Schätze“.

Der Gegner für die zweite Runde im DFB-Pokal steht schon fest: Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt am Dienstag, den 30. Oktober um 18.30 Uhr, Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im Donaustadion.

Info

