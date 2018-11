Vergabe Ulm: Baupilot ab Dezember freigeschaltet

Ulm / swp

Die Stadt Ulm hat ihre verwaltungsinternen Leitlinien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken überarbeitet. Gründe waren vor allem der hohe Zuzugsdruck und europarechtliche Vorgaben. Der Gemeinderat hat dem Verwaltungsvorschlag bereits in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zugestimmt (wir berichteten). Ab 1. Dezember ist die softwaregestützte Bauplatz­bewerbung nun freigeschaltet. Wer einen Bauplatz in Ulm erwerben will, kann sich unter www.baupilot.com registrieren. Für Altbewerber gibt es ein besonderes Verfahren.­

Sie werden in das neue System übertragen. Soll die bestehende Vormerkung unverändert Bestand haben, muss die Anmeldung als Interessent für ein Baugebiet der Stadt Ulm jedoch auf jeden Fall bis zum 31. Januar 2019 online oder schriftlich bei der Liegenschaftsabteilung erfolgen. Meldet sich ein Alt-Bewerber erst nach dem Stichtag wird er wie jeder andere (Neu-)Bewerber mit dem Datum der Online-Registrierung oder des Posteingangs vorgemerkt.

Neu eingeführt wurde ein Punktesystem für die Vergabe, das über die Platzziffer auf der Bewerberliste und damit über die Rangfolge bei der Vergabe entscheidet. Ein Katalog von sozialen und ortsbezogenen Vergabekriterien soll eine ausgewogene und gerechte Vergabe gewährleisten. So gibt es Punkte für die Zahl der zum Hauhalt gehörenden Kinder, die familiäre Situation (also Familienstand und ob es pflegebedürftige Angehörige im Haushalt gibt), die Wartezeit, ehrenamtliches Engagement und Ortsansässigkeit sowie eine Arbeitsstelle in Ulm oder im Gebiet des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm (SUN).

3300 Interessenten auf der Liste

Bei den Kriterien „Wartezeit“ und „ehrenamtliches Engagement“ ist die Punktzahl auf zehn beziehungsweise fünf Punkte „gedeckelt“, damit bleibe der Einfluss dieser Kriterien begrenzt. Ebenso dürfen ortsbezogene Kriterien höchstens die Hälfte der Gesamtpunktzahl ausmachen. So soll sichergestellt werden, dass die Bewohnerstruktur in den Stadt- und Ortsteilen stabil bleibt, gleichzeitig aber auch Auswärtige eine Chance auf einen Bauplatz haben. Weiter gilt: Bewerbern darf im Stadtgebiet Ulm kein Baugrundstück oder Eigenheim gehören oder kein Bauplatz gehört haben.

Derzeit stehen rund 3300 Interessenten auf der Vormerkliste. Demgegenüber stehen jährlich zirka 50 bis 70 Bauplätze für Einfamilienhäuser, die von der Stadt angeboten werden. Mit den neuen Leitlinien sollen die Vergabeentscheidungen transparenter und das Verfahren effizienter gestaltet werden.