In Paderborn heißt die Stadtspitze schon jetzt „Gäste aus Europa herzlich in unserer Stadt willkommen“. In Garmisch-Partenkirchen ergreift die CSU-Oberbürgermeisterin begeistert die Chance, EM-Mannschaftsquartier zu werden und erklärt die notwendigen Investitionen kurzerhand zu einer Sonderf...